Как получить 6500 грн от государства: инструкция для приложения Дія

В Украине начались выплаты 6500 грн тем, кто потерял всю или часть зарплаты (дохода) или потерял работу из-за войны, которую развязала Россия. Деньги можно получить с помощью госпрограммы єПідтримка через приложение Дія.

OBOZREVATEL составил инструкцию по получению 6500 грн от государства.

Как получить 6500 грн в Дії

1. Обновите приложение Дія, если доступно обновление.

2. Зайдите в меню "Услуги" и выберите пункт "єПідтримка".

3. Выберите карту "єПідтримка".

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4. Нажмите на кнопку "Получить помощь".

5. Ожидайте зачисления средств. Деньги придут на карту в течение 10 дней.

Регионы, в которых осуществляются выплаты: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская области и Киев.

Обратиться за помощью могут такие категории украинцев:

те, кто работает на условиях трудового договора, гиг-контракта или на других законных основаниях;

физлица-предпринимали (ФЛП), которые платят ЕСВ и не имеют долгов за 4-й квартал 2021 года.

"Подавайте заявку даже если вы уже получили "1000 грн за вакцинацию". Потратить выплату можно на любые товары или услуги", – уточнили в Дія.

В Дії нет меню єПідтримка. Что делать?

В первую очередь проверьте, можно ли обновить приложение. Проблема может быть в том, что установлена старая версия.

Если версия новая, перезагрузите приложение. Если не помогло и это, переустановите Дію. Отсутствие пункта "єПідтримка" вызвано сбоями.

Еще одна ошибка, которая может привести к отказу в получении помощи – проблемы с ИНН. Вы не сможете отправить заявку, если ваш ИНН в главном меню выглядит так:

В таком случае нужно заново авторизоваться в приложении. Для этого зайдите в меню "Настройки" и нажмите "Выйти". Авторизоваться заново нужно через Bank ID.

Как получить карту єПідтримка

Выплату 6500 грн осуществляют все банки, подключенные к программе єПідтримка ранее. В одном из них и нужно открыть карту, если вы этого еще не сделали.

Список банков: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Для создания карты нужно зайти в приложение выбранного банка. В меню "Открыть карту" будет пункт "єПідтримка".

Деньги будут храниться в банке, который вы выберете. Не имеет значения, был ли у вас счет в этом учреждении ранее.

Виртуальную карту необходимо добавить в платежную систему вашего смартфона – к примеру, Apple Wallet на iPhone или Google Pay на Android. Это возможно при наличии NFC-модуля в устройстве. Расплачиваться можно так же, как любой другой карточкой, прикладывая смартфон к терминалу.

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