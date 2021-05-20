Члены НКРЭКУ сделали себя миллионерами после выплаты премий, – Кучеренко

Члены тарифной комиссии НКРЭКУ после решения выплатить самим себе премии за "высокоинтеллектуальный труд" стали официальными миллионерами за счет потребителей коммунальных услуг.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко. "Национальная комиссия сама контролирует себя, сама исследует и сама себе платит, кстати, огромные премии и зарплаты из наших с вами коммунальных платежей. Они уже все стали официальными миллионерами за особо интеллектуальный труд", - заявил нардеп.

Кроме того, руководство НКРЭКУ обоснованно подозревается в коррупционных злоупотреблениях и искусственном искажении энергорынка в интересах определенного круга трейдеров.

"Уже вся Украина знает о теневых схемах, которые сегодня спекулятивно существуют на этом рынке. Они не на 100 миллионов, они на миллиарды, на десятки миллиардов гривен. На них кто-то зарабатывает", - добавил Кучеренко.

Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд". Такие премии действующий состав комиссии выписывает каждые 3 месяца. Расходы на выплату премий за последние 6 месяцев составили 2,5 млн грн.

В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 тыс. грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

28 апреля НКРЭКУ приняла решение о повышении фонда заработной платы на 2022 год еще на 50 млн грн.

В начале мая Национальная полиция возбудила уголовное дело по факту выплаты членами НКРЭКУ самим себе премий за I квартал 2021 года.