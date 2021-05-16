Члены НКРЭКУ предстанут перед судом, если не выполнят закон и не запретят импорт, – ексглава СБУ

Невыполнение членами НКРЭКУ закона о запрете импорта из России и Беларуси станет основанием для возбуждения уголовного дела по факту государственной измены. Ведь торговля со страной-агрессором в условиях войны недопустима.

Такое мнение высказал народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире телеканала "Украина 24".

"Если они не выполнят сейчас этот закон, то они будут рядом на скамье подсудимых. Именно так можно и нужно рассматривать ситуацию в энергетике. Довели до предела, торгуют с агрессором, убытки миллиардные для государственных энергетических компаний", - отметил нардеп.

По его словам, сейчас импорт из России и Беларуси приводит к вынужденному ограничению производства на государственных АЭС.

"Уже даже атомные электростанции Украины – вдумайтесь – останавливаются и в день теряют 10 млн кВт энергии и более, которые могли бы производить. То есть довели уже до того, что атомные электростанции Украины вынуждены не увеличивать, а уменьшать производство электроэнергии. Это последствия, я считаю, преступного импорта из Российской Федерации", - подытожил Наливайченко.

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов в 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта тока из России и Белоруси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям. Президент Владимир Зеленский подписал закон 13 мая.

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и председателя правительства Дениса Шмыгаля, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает руководство НКРЭКУ, глава которой Валерий Тарасюк заявил о пользе импорта во время февральского выступления в Верховной Раде.