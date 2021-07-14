Члены НКРЭКУ незаконно выплатили сами себе премию 4,5 млн грн – аудит Счетной палаты

Счетная палата Украины установила, что решение членов НКРЭКУ о выплате самим себе премий на сумму 4,5 млн грн было принято с нарушениями действующего законодательства.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, опубликовав копию заключения Счетной палаты.

"Вчера (13 июля – шт.) Счетная палата официально подтвердила, что члены нелегитимного НКРЭКУ незаконно выписали сами себе премий на сумму 4,5 млн грн. Эти средства были начислены и выплачены из государственного бюджета с прямым нарушением как закона о НКРЭКУ, так и собственных нормативных актов комиссии ", - сообщил нардеп на своей странице в Facebook со ссылкой на заключение Счетной палаты.

Видео дня

Счетная палата установила, что первый транш премии на 2,2 млн грн члены комиссии выписали себе без всякого документального обоснования. Второй транш на 2,3 млн грн был выписан вперед, фактически авансом.

"Напомню, что полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств руководителями НКРЭКУ путем незаконной выплаты себе премий. Продолжается досудебное расследование. Выводы Счетной должны стать основанием для гражданского иска прокуратуры по взысканию из членов НКРЭКУ незаконно выплаченных премий", - сообщил нардеп.

Напомним, в 2021 году члены НКРЭКУ решили повысить себе зарплату в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год. В 2020 году их зарплата выросла в 2 раза до в среднем 2,1 млн грн.

Помимо роста зарплат, НКРЭКУ практикует премирования членов комиссии с 50% должностного оклада каждые 3 месяца. Последняя премия в размере 1,25 млн грн грн была утверждена в конце апреля 2021 года.