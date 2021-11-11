Чем выше будет расти тариф на распределение газа, тем ниже будет падать рейтинг президента, – Попов

Рост тарифа на распределение газа повысит суммы в платежках украинцев, а это, в свою очередь, обрушит рейтинг властей.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил политолог Игорь Попов, комментируя требование ряда облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, повысить тариф на распределение газа в несколько раз, что приведет к удорожанию кубометра газа для украинцев на 2-8 грн в разгар зимнего сезона.

"Кто именно повысил тарифы, они (украинцы, - ред.) не будут разбираться. Виновата власть и высшее политическое руководство. Если платежка будет вдвое больше, чем в прошлом году – значит, рейтинг обвалится тоже вдвое", – сказал Попов.

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По его мнению, власти должны сейчас принимать решения, которые делают невозможным рост тарифов, и именно эта проблема должна быть предметом рассмотрения на заседаниях правительства и СНБО, а не второстепенные вопросы, которые в последнее время на них рассматриваются. Политолог подчеркнул: от оперативности реагирования власти на болезненные для населения вопросы напрямую зависит ее рейтинг.

"Никарагуа – это очень важно, просто критически. Но я ожидал решений по тем вопросам, которые наши зрители определяют как первоочередные. Это эпидемия, тарифы, и что власти делают именно по этому поводу, какие решения принимаются для того, чтобы уменьшить этот эффект". И оно все отражается в рейтингах", – пояснил Попов.

Ранее политолог Светлана Кушнир заявила, что повышение тарифа на распределение газа, которое планирует Фирташ, спровоцирует кризис неплатежей населения за коммунальные услуги. По ее мнению, в ситуацию должно вмешаться правительство и Антимонопольный комитет.

Напомним, недавно ряд облгазов представил проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предполагается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.