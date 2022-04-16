Бюджет потерял 7,8 млн грн. Работников Закарпатской таможни подозревают в содействии импорту нефтепродуктов компании, связанной с Медведчуком

ГБР (Государственное бюро расследований) подозревает работников Закарпатской таможни в содействии незаконному импорту нефтепродуктов компании из сферы влияния нардепа, кума диктатора Владимира Путина – Виктора Медведчука. Из-за их действий госбюджет потерял 7,8 млн грн.

Отмечается, что сотрудники работали на таможенном посте "Мукачево". Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба ГБР.

"В период 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар. При таможенном оформлении должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат... Работники таможенного поста подозреваются ГБР в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", – говорится в сообщении.

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Схема позволила организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Кроме того, проверяется причастность к сделке других таможенников. Общая сумма ущерба может достигнуть более 35,5 млн грн.

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