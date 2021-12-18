Будем 'с теплом и светом': власти заверили, что проблем в отопительном сезоне в Украине не ожидается

Украинское государство должно пройти отопительный сезон 2021-2022 годов стабильно, проблем в отрасли не ожидается. Ситуация в энергетике контролируема.

Об этом заявил глава Кабинета министров Денис Шмигаль в пятницу, 17 декабря. В этот день власти провели заседание координационного энергетического штаба, передает пресс-служба президента.

Глава правительства заверил: Украина будет с теплом и светом. "Тарифы и цены останутся неизменными в течение всего отопительного сезона", – подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что энергетическая ситуация в Украине контролируема, в то же время она осложняется кризисом в Европе. Несмотря на это, по словам Шмыгаля, в последние недели запасы угля на складах выросли на 100 тысяч тонн. Поставки угля на декабрь и январь уже были законтактованы. Сейчас идет работа по обеспечению поставок на февраль и март.

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Кроме того, в хранилищах сейчас более 15 миллиардов кубометров газа, заверил Юрий Витренко, глава правления НАК "Нафтогаз Украины". Это, по его словам, означает, что у страны достаточно запасов газа.

"Указанный объем больше среднего показателя в 2014-2018 годах. "Нафтогаз Украины" имеет достаточный объем газа, чтобы обеспечить потребности населения, бюджетных организаций, учреждений здравоохранения, а также других потребителей", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Витренко рассказал, что тарифы на газ для украинцев искусственно сдерживаются благодаря ресурсам НАК "Нафтогаз" – рыночная цена, по меньшей мере, в пять раз выше, чем платят украинцы. Если цены не будут изменяться, действующие тарифы долго удерживать не удастся.