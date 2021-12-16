Глава 'Нафтогаза' назвал условие, когда в Украине не смогут удерживать действующие тарифы на газ

Тарифы на газ для украинцев искусственно сдерживаются благодаря ресурсам НАК "Нафтогаз" – рыночная цена, по меньшей мере, в пять раз выше, чем платят украинцы. Если цены не будут меняться, действующие тарифы долго удерживать не удастся.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире программы "Право на власть" в четверг, 16 декабря. Он отметил, что рыночная цена – 45 грн за кубометр, а населению продают за 8 грн (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он напомнил, что цены на газ в Европе выросли в семь раз. "Национальная компания делает так, чтобы люди не платили больше в семь раз, чтобы за тепло люди платили столько же, сколько платили в прошлом году. На газ цена розничная – 8 грн, а рыночная – 45 грн. Разница, которую фактически экономят украинские потребители, – это все ресурс НАК "Нафтогаз", – сказал Витренко.

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Чиновник подчеркнул: если высокие цены сохранятся, "Нафтогаз" не сможет долго покрывать разницу.

"Тогда будет серьезный разговор внутри страны с депутатами, голосующими за бюджет и определяющими источники и использование средств, и с потребителями, с украинцами. Мы действительно будем вместе садиться и решать, как проживать", – сказал Витренко.

Он добавил, что в такой ситуации предприятия теплокоммунэнерго, например, могут переходить с природного газа на биогаз, а украинцы должны более ответственно относиться к потреблению.

"Его (биогаз. – Ред.) можно делать из отходов сельскохозяйственного производства, из переработки мусора. Это нужно делать. Украина может минимум 5 миллиардов кубов природного газа заместить биогазом. Нужно увеличивать добычу, чтобы не было препятствий, нужно, чтобы украинцы ответственнее относились к потреблению, нужна термомодернизация, замена котлов", – отметил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на газ на спотовых рынках в Европе снова пошли вверх после небольшого падения. 15 декабря стоимость голубого топлива уже превысила $1550 за тысячу кубов, рекорда с начала октября. Чем вызван очередной скачок цен и по ком он ударит прежде всего – читайте в материале.