Брюссель изучит ситуацию с блокированием выплат долгов в секторе ВИЭ Украины – Euractive

Вмешательство украинского правительства в распределение целевых "зеленых" еврооблигаций и блокирование выплаты 3 млрд грн долга госпредприятием "Гарантированный покупатель" в секторе возобновляемой энергетики Украины будет обсуждаться на уровне ЕС и может вызвать негативную реакцию у Брюсселя, сообщает издание Euractive.

"ДТЭК, крупнейшая энергетическая группа Украины, принадлежащая Ринату Ахметову, пообещала обратиться в суд по поводу того, что, по ее словам, долг (Гарпока – ред.) составляет около 97,7 миллиона евро (3 миллиарда гривен), которые не были погашены в рамках передачи государством погашения долга производителям возобновляемой энергии", - говорится в статье.

При этом отмечается, что официальных заявлений властей о том, почему именно ДТЭК не получил платежи, пока нет.

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"EURACTIV понимает, что в ближайшие дни представители компании встретятся с кабинетом главы ЕС по энергетике Кадри Симсон, а также с другими должностными лицами дипломатической службы ЕС. Вопрос экологизации занимает одно из первых мест в повестке дня ЕС, поэтому вопросы на рынке возобновляемых источников энергии могут вызвать недоумение в Брюсселе, который сам выступает за реформы энергетического сектора своих соседей", - говорится в материале.

В статье приводится цитата генерального директора ДТЭК ВИЭ Мариса Куницкиса, который выразил надежду, что сложившаяся ситуация не соответствует принципам прозрачности, равенства и соразмерности.

По его мнению, этот шаг "дает негативные сигналы относительно огромных рисков, связанных с инвестированием в экономику Украины, и Украине будет сложно восстановить доверие международных инвесторов".

Как сообщалось, из-за рисков уголовных производств и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида 30 ноября подал заявление об увольнении.

Напомним, на счетах ГП "Гарантированный покупатель" находится 3,04 млрд грн, предназначенных для выплаты производителям "зеленой" энергетики. Эти деньги на выполнение условий "зеленого" кредита от ЕС должны были быть направлены на погашение долгов перед компанией ДТЭК. Однако по неизвестным причинам правительство заблокировало выплаты этой компании.

Предыдущий руководитель "ГарПока", отказавшийся выполнять, по его словам, противоправные указания премьер-министра Дениса Шмыгаля блокировать выплаты ДТЭК, был уволен 13 ноября.