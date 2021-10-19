Бойко: частные ТЭС готовы пройти зиму в штатном режиме, на государственных – все сложнее

Компания "ДТЭК Энерго", исходя из показателей накопления угля и заключенных импортных контрактов, будет способна работать в ОЗП в штатном режиме, хотя и будет иметь незначительные остатки топлива.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника премьер-министра по вопросам энергетики Юрия Бойко.

"Мы видим, что в принципе по компании ДТЭК при пессимистическом сценарии, предполагающем холодную зиму, мы выходим из ОЗП с положительным сальдо, но с очень незначительными остатками на складах", - пояснил Бойко.

Вместе с тем он отметил, что по государственной "Центрэнерго" были самые большие риски остановки производства электроэнергии, если бы не вмешательство государства.

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"По "Центрэнерго" ситуация была критичнее, поэтому мы и приложили усилия, чтобы компания получила дополнительный ресурс для импорта угля. Если не вмешиваться, то по "Центрэнерго" были самые большие риски остановки", - отметил советник премьера.

В то же время Бойко акцентировал внимание на сложностях с поставками импортного угля, учитывая агрессивный выход на рынки, в том числе и европейский, Китая, испытывающего дефицит ресурса.

По его словам, в сентябре "ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго" недополучили в общей сложности 70 тыс. тонн угля из Польши, учитывая повышенный спрос на него.

Напомним, 13 октября ДТЭК экстренно отгрузил государственной "Центрэнерго" и частной "Донбассэнерго" около 50 тыс. тонн для недопущения их остановки.

Как сообщалось, летом 2021 году украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за невозможности его закупки ввиду аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.