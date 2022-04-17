Блокирование Россией портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу. Она приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности.

Об этом предупредили в Организации Объединенных Наций в субботу, 16 апреля, передает The New York Times. Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН, отметил, что силосы Украины переполнены зерном, которое в обычное время помогает накормить 400 миллионов человек во всем мире.

Но цепочка поставок, по его словам, была нарушена войной, которую начала РФ, и порты не могут нормально работать вблизи центра зоны боевых действий. Поставки продовольствия под угрозой в частности из-за блокировки Россией портов Одессы, Черноморска, Южного и Николаева. Он отметил, что ООН обращалась по этому вопросу к Кремлю, но ответ организация не получила.

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"Должно вмешаться международное сообщество и принять очень серьезные решения о защите портов в гуманитарных целях и открытии портов для всего мира. Весь мир заплатит цену, если порты не будут открыты", – подчеркнул он.

По словам представителя ООН, около 45 миллионов человек в 38 странах "стучатся в дверь голода, пока мы говорим" из-за совокупных потерь от войн, засух и пандемии коронавируса. Вероятнее всего, влияние войны в Украине на цены на продовольствие, топливо и транспортные расходы, "увеличит это число и ограничит возможности ООН по оказанию им помощи".

Как сообщал OBOZREVATEL, вторжение России в Украину усугубляет голод на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Организация Human Rights Watch предупредила, что Украина входит в топ-5 мировых экспортеров продовольствия, но из-за войны продуктовые запасы не пойдут на внешние рынки, ведь они будут необходимы внутри страны.