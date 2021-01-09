Блогер показал качество дорог в Луганске: "танки НАТО не пройдут"
Блогер Денис Казанский показал качество дорог в оккупированном Луганске – дорожное покрытие находится в плохом состоянии.
"Луганск. Танки НАТО не пройдут", – прокомментировал он в Twitter ситуацию в городе, добавив снимки провалившегося в яму автомобиля.
Качество дорог в "ЛНР" также высмеяли пользователи сети.
"Зато скоростной контроль в черте города соблюдается. И лежачих полицейских не надо", – иронизирует Евгений.
"Тогда НАТО на Жигулях заедут", – резюмировал пользователь с ником "Донбасс – это Украина".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник похвастался тем, что оккупированные районы Луганской области практически полностью обеспечивают себя мясом и молочными продуктами, яйцами, крупами, мукой и хлебобулочными изделиями собственного производства. Соответствующее заявление террористов стало объектом насмешек в сети.
Ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.
Также в оккупированном Донецке работники Донецкого металлургического завода написали письмо так называемому главе "ДНР" Денису Пушилину из-за невыплат зарплат.
Кроме того, в "ДНР" начали искать инвесторов: среди главных направлений указываются производство продуктов питания, ресторанный бизнес и недвижимость. Пользователи сети высмеяли надежды "ДНР" на улучшение инвестиционного климата.