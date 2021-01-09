Блогер показал качество дорог в Луганске: "танки НАТО не пройдут"

Роман Груша Экономика 03:20, 9.01.2021

Блогер Денис Казанский показал качество дорог в оккупированном Луганске – дорожное покрытие находится в плохом состоянии.

"Луганск. Танки НАТО не пройдут", – прокомментировал он в Twitter ситуацию в городе, добавив снимки провалившегося в яму автомобиля.

Качество дорог в "ЛНР" также высмеяли пользователи сети.

"Зато скоростной контроль в черте города соблюдается. И лежачих полицейских не надо", – иронизирует Евгений.

"Тогда НАТО на Жигулях заедут", – резюмировал пользователь с ником "Донбасс – это Украина".

Качество дорог в "ЛНР" также высмеяли пользователи сети
Денис Казанский Twitter
Качество дорог в "ЛНР" также высмеяли пользователи сети
Денис Казанский Twitter
Качество дорог в "ЛНР" также высмеяли пользователи сети
Денис Казанский Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник похвастался тем, что оккупированные районы Луганской области практически полностью обеспечивают себя мясом и молочными продуктами, яйцами, крупами, мукой и хлебобулочными изделиями собственного производства. Соответствующее заявление террористов стало объектом насмешек в сети.

  • Ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.

  • Также в оккупированном Донецке работники Донецкого металлургического завода написали письмо так называемому главе "ДНР" Денису Пушилину из-за невыплат зарплат.

  • Кроме того, в "ДНР" начали искать инвесторов: среди главных направлений указываются производство продуктов питания, ресторанный бизнес и недвижимость. Пользователи сети высмеяли надежды "ДНР" на улучшение инвестиционного климата.

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Экономика

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