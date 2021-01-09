Блогер показав якість доріг у Луганську: "танки НАТО не пройдуть"

Роман Груша Економіка 03:20, 9.01.2021

Блогер Денис Казанський показав якість доріг в окупованому Луганську – дорожнє покриття перебуває у поганому стані.

"Луганськ. Танки НАТО не пройдуть", – прокоментував він у Twitter ситуацію в місті, додавши знімки автомобіля, який провалився у яму.

Якість доріг у "ЛНР" також висміяли користувачі мережі.

"Зате швидкісний контроль у межах міста дотримується. І лежачих поліцейських не треба", – іронізує Євген.

"Тоді НАТО на Жигулях заїдуть", – резюмував користувач з ніком "Донбас – це Україна".

Якість доріг у "ЛНР" також висміяли користувачі мережі
Денис Казанський Twitter
Якість доріг у "ЛНР" також висміяли користувачі мережі
Денис Казанський Twitter
Якість доріг у "ЛНР" також висміяли користувачі мережі
Денис Казанський Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник похвалився тим, що окуповані райони Луганської області майже повністю забезпечують себе м'ясом і молочними продуктами, яйцями, крупами, борошном і хлібобулочними виробами власного виробництва. Відповідна заява терористів стало об'єктом насмішок у мережі

  • Раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.

  • Також в окупованому Донецьку працівники Донецького металургійного заводу написали лист так званому ватажкові "ДНР" Денису Пушиліну через невиплати зарплат.

  • Крім того, у "ДНР" почали шукати інвесторів: серед головних напрямів вказуються виробництво продуктів харчування, ресторанний бізнес і нерухомість. Користувачі мережі висміяли надії "ДНР" на поліпшення інвестиційного клімату.

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Економіка

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