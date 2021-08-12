В Украине ГНС собрала в два раза больше налога на прибыль: количество схем резко сократилось

В Украине благодаря эффективной работе налоговой в августе удалось увеличить поступления в госбюджет от налога на прибыль в два раза. Несмотря на пандемию, плавный рост экономики, предприятия в августе (судя по уже поданным декларациям) заплатят 35,4 млрд грн налога на прибыль (в августе 2020-го было всего 18,1 млрд грн).

Эти темпы в 2,7 раза превышают темпы роста доходов предприятий. То есть увеличить платежи удалось за счет сокращения количества схем уклонения от уплаты налогов. Как пояснили OBOZREVATE в Государственной налоговой службе (ГНС), согласно плану, в бюджет в августе должны были заплатить всего 23,2 млрд грн подоходного налога. Однако в результате этот показатель перевыполнят на +52,9% (+12,2 млрд грн).

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"Это свидетельствует об эффективном противодействии со стороны ГНС формированию и использованию фиктивного налогового кредита и, соответственно, необоснованного завышения расходной части", – заявили Госналоговой службе.

Некоторые предприятия искусственно завышали свои расходы, тем самым уменьшали размер прибыли (разница между всем доходом и расходами). И чем меньше прибыль, тем меньше на нее нужно заплатить налога.

Эффективный контроль со стороны налоговой позволяет даже при условии, когда доход предприятия не растет, увеличивать поступления в бюджет страны. Отметим, за счет увеличения платежей в бюджет, у правительства появляется ресурс для:

строительства и ремонта дорог;

повышения зарплат учителям и медикам;

расширения социальных гарантий и т.д.

Собранные с предприятий деньги поступают в государственный бюджет и распределяются на потребности всех украинцев. И чем эффективнее работает налоговая, тем больше возможностей улучшить общее благополучие украинцев.

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