Покупки украинцев начнут жестко контролировать: кого и почему заставят платить 18% налога

Украинское Министерство финансов готовит ужесточение налогового контроля, которое может вступить в силу сразу после налоговой амнистии (начинается с 1 сентября и будет длиться год). Контролировать будут не только доходы, но и расходы граждан. И если окажется, что семьи делают покупки, но не могут объяснить, откуда взяли на них деньги – придется доплатить 18% налога.

О том, как и когда будут работать новые правила – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сейчас налоговая получает информацию только об официальных доходах украинцев. Даже если кто-то сознается, что получает зарплату в конверте, доказать такое нарушение в суде будет крайне сложно, говорит директор департамента по вопросам труда Государственной службы труда Владимир Гончарук.

Кардинально ситуация может измениться уже в 2022-м. Министерство финансов по поручению парламента готовит новый законопроект – о непрямых методах контроля доходов. Идея простая: с 1 сентября всем дадут ровно год на то, чтобы признаться о заработанном в тени (речь идет и о накопленной наличке, и о ценных бумагах, и о недвижимости). Затем можно заплатить небольшой налог (от 5% до 9%) и тем самым пройти налоговую амнистию.

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Генеральный директор компании Е.С.Консалтинг Александра Томашевская отмечает: если после налоговой амнистии правила не ужесточат и можно будет безнаказанно оставаться в тени, то толку от нее не будет.

Как это будет работать?

украинец делает крупную покупку: автомобиль, машина, земля, дорогостоящая техника, путевка и т.д; информацию от банка о транзакции получает налоговая служба; если легальные доходы не позволяют объяснить возможность такой покупки, то со всей неаргументированной суммы придется заплатить подоходный налог – 18%.

И как поясняет глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, подтверждением дохода могут быть в том числе и амнистированные сбережения. Но для этого нужно воспользоваться такой возможностью.

"Текста законопроекта окончательного нет. Но логика состоит в том, что вводится косвенный контроль дохода. Если у тебя есть деньги на приобретение автомобиля, значит, ты должен был где-то эти деньги взять", – говорит он.

"Законопроект не будет вводить никаких дополнительных налогов. Он дает возможность использовать методы косвенного контроля. То есть право спросить: у тебя сумма дохода превышает расходы, где ты взял деньги", – поясняет Гетманцев.

На разницу между доходами и расходами (то, что гражданин мог заработать в тени) доначислят 18% налога. Томашевская же считает, что для украинцев нужно создать стимулы: например, расширить нормы закона о налоговой скидке. Это когда с определенных расходов платить государству не нужно, и если подтвердить такие расходы в конце года, то можно вернуть уплаченные налоги на свой счет. Например, сейчас такая норма касается процентов по ипотеке.

Налоговый консультант отмечает: ее клиенты во Франции и других странах собирает все свои расходы и возвращают свои налоги, в том числе, и с той суммы, которую они заплатили за аренду недвижимости. Если подобные правила использовать и в Украине, снимать жилье, тратить деньги на медицину и т.д. официально, а не в тени, будет выгодно.

"Если человек зарабатывает 20 тыс. грн, и 10 тыс. отдает за жилье, он должен иметь возможность получить налоговую скидку с этой суммы. И если я показываю, что я арендую жилье и мне разрешают не платить налоги с этой суммы, я выберу того арендодателя, который официально подпишет со мной договор. И тогда и с того, кто сдает жилье, тоже спросят: заплатил ли ты налог. Так можно разрушить целую теневую цепочку", – говорит Томашевская.

В ЕС примером системы налогообложения принято считать Германию, а в мире один из самых эффективных контролей за уплатой налогов – в США. И ставки там иногда даже выше, чем в Украине. К примеру, в Штатах самые богатые платят 37% подоходного налога, бедные – 10%. У нас же действует единая ставка – 18%. Столько платят и с зарплаты в 200 тыс. грн, и с зарплаты в 6 тыс. грн.

Такая система, считает Томашевская, достаточно спорная. Мол, бедных государство должно защищать, а богатые должны платить больше. Но если введение прогрессивной ставки налога (размер меняется от дохода) даже не обсуждается, то в плане контроля за доходами американцы могут послужить хорошим примером.

Налоговые органы США имеют большие полномочия: они получают информацию из банков, знают о снятии наличных на сумму от 10 тыс. долларов, с ними сотрудничают брокеры. Кроме того, при Налоговом управлении IRS (аналог украинской Государственной налоговой службы) создали специальный "Офис информаторов" (Whistleblower office). В нем даже анонимно принимают жалобы на злоупотребления со стороны чиновников, на соседей, которые сделали крупные покупки, налоговиков, которые потребовали взятку и так далее.

А чтобы узнать настоящие доходы компаний, американские налоговики используют агентов: они приходят в фирмы, представляются клиентами, инвесторами, а затем расспрашивают о финансовом положении, операциях, прибыли. И если руководство компании озвучит те цифры, которые не совпадают с данными налоговой, может начаться крупное разбирательство. И в судах чаще всего налогоплательщикам приходится самим доказывать, что обвинения в их адрес ложные. Фактически, презумпция невиновности в этом случае не действует.

Единственный способ избежать любых замечаний со стороны налоговой – принять участие в амнистии в случае если у вас уже есть накопленное или купленное за теневые доходы, и легализовать свой доход. Рано или поздно в Украине создадут условия, при которых потратить можно будет только те деньги, за которые заплатил налоги.