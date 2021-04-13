Бизнес обратился к Шмыгалю относительно отклонения проекта Национального определенного взноса

Представители более 15 бизнес- и отраслевых ассоциаций призвали правительство детальнее просчитать показатели Второго национального определенного вклада Украины (т. н. НОВ-2) в Парижское соглашение.

В частности, привлечь к этому процессу представителей профильных министерств, экспертов и отраслевых объединений. Об этом говорится в публичном обращении к премьер-министру Денису Шмыгалю от Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA).

"Обнародованный проект НВВ-2 представляет собой качественный шаг вперед... В то же время требует объяснения конкретная процедура учета замечаний и предложений бизнеса при формировании проекта распоряжения Кабинета министров Украины относительно НОВ-2. Остается непонятным, как именно был сформирован предложенный в документе обновленный показатель НОВ-2, и было спрогнозировано влияние этих поправок на социально-экономические индикаторы государства", – подчеркивают авторы обращения.

Представители бизнеса приводят ряд замечаний к представленному проекту НОВ-2. В частности, речь идет о несоответствии заложенных параметров экономического роста – следовательно, в проекте НОВ-2 предусмотрено средний рост ВВП в Украине на уровне 4,2% до 2030 года. В то же время, утвержденная в марте национальная экономическая стратегия до 2030 года устанавливает этот параметр на уровне 6,8%. Авторы обращения считают, что существует потребность в существенной коррекции НОВ-2 для отражения уже утвержденных правительством параметров экономического роста.

Во-вторых, представители бизнеса считают нецелесообразным разработку финансово-экономического обоснования документа только после его одобрения, ведь реализация целей по декарбонизации экономики требует значительного объема инвестиций. При этом источники этих финансовых ресурсов разработчики проекта НОВ-2 не конкретизировали.

"В условиях неопределенности происхождения финансовых ресурсов для реализации климатических целей государства, члены UBTA выражают беспокойство относительно переложения этого бремени на плечи отечественного бизнеса. Кроме того, возникают вопросы, почему оценка потребностей инвестиций в проекте распоряжения Кабинета министров значительно отличается в меньшую сторону от финансовых оценок, которые ранее были озвучены международной группой экспертов относительно модельных сценариев НОВ-2", — отмечается в обращении.

Авторы обращения подчеркнули, что UBTA совместно с Центром экономического восстановления готовы присоединиться к интеграции показателей Национальной экономической стратегии-2030 к модели НОВ-2, подготовки обоснованных показателей и разработки конкретных шагов в различных секторах экономики для его достижения. Соответствующие расчеты будут предложены в срок до трех месяцев.

Напомним, Украина ратифицировала Парижское соглашение в 2016 году. Его цель – удержание роста средней мировой температуры на уровне ниже +2°C. В соответствии с Парижским соглашением каждая страна-участница подает свой вклад по сокращению выбросов парниковых газов.