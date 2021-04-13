Бізнес звернувся до Шмигаля щодо відхилення проєкту Національного визначеного внеску

Представники понад 15 бізнесових та галузевих асоціацій закликали уряд детальніше прорахувати показники Другого національного визначеного внеску України (т.з. НВВ-2) до Паризької угоди.

Зокрема, залучити до цього процесу представників профільних міністерств, експертів та галузевих об’єднань.

Про це йдеться у публічному зверненні до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля від Української асоціації бізнесу та торгівлі (UBTA).

"Оприлюднений проєкт НВВ-2 представляє собою якісний крок уперед... Водночас потребує пояснення конкретна процедура врахування зауважень та пропозицій бізнесу при формуванні проєкту розпорядження Кабінету міністрів України щодо НВВ-2. Залишається незрозумілим, як саме був сформований запропонований у документі оновлений показник НВВ-2, та чи було спрогнозовано вплив цих коректив на соціально-економічні індикатори держави", – підкреслюють автори звернення.

Представники бізнесу наводять низку зауважень до опублікованого проєкту НВВ-2. Зокрема, йдеться про невідповідність закладених параметрів економічного зростання - відтак, у проєкті НВВ-2 передбачене середнє зростання ВВП в Україні на рівні 4.2% до 2030 року. Водночас, затверджена у березні Національна економічна стратегія до 2030 року встановлює цей параметр на рівні 6.8%. Автори звернення вважають, що існує потреба у суттєвій корекції НВВ-2 задля відображення вже затверджених урядом параметрів економічного зростання.

По-друге, представники бізнесу вважають недоцільним розробку фінансово-економічного обґрунтування документу лише після його схвалення, адже реалізація цілей з декарбонізації економіки вимагатиме значного об’єму інвестицій. При цьому джерела цих фінансових ресурсів розробники проєкту НВВ-2 не конкретизували.

"В умовах невизначеності походження фінансових ресурсів для реалізації кліматичних цілей держави, члени UBTA виражають занепокоєння щодо перекладення цього тягаря на плечі вітчизняного бізнесу. Крім того, виникають питання, чому оцінка потреб інвестицій у проекті розпорядження Кабінету міністрів значно відрізняється у меншу сторону від фінансових оцінок, що були раніше озвучені міжнародною групою експертів щодо модельних сценаріїв НВВ-2", — наголошується у зверненні.

Автори звернення також підкреслили, що UBTA спільно з Центром економічного відновлення готові долучитися до належної інтеграції показників Національної економічної стратегії-2030 до моделі НВВ-2, підготовки обґрунтованих показників та розробки конкретних кроків у різних секторах економіки для його досягнення. Відповідні розрахунки будуть запропоновані у термін до трьох місяців.

Нагадаємо, Україна ратифікувала Паризьку угоду у 2016 році. Її мета – утримання зростання середньої світової температури на рівні нижче +2 °C. Відповідно до Паризької угоди кожна країна-учасниця подає свій внесок по скороченню викидів парникових газів.