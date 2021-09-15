Бизнес должен требовать от правительства и "Укрзалізниці" публичный план по реформированию компании, – экс-министр инфраструктуры

"Укрзалізниця" хочет все больше средств на капитальные ремонты и модернизацию, однако обновление основных средств не происходит из-за засилья коррупционных схем. Поэтому бизнес должен требовать от УЗ и правительства публичного плана реформирования компании.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя намерение УЗ привлечь евробондов еще 200 млн долларов на капитальные инвестиции.

"Проблема неосвоения средств, я считаю, заключается в банальной коррупции. Массовые злоупотребления! Даже НАБУ не выдержало, сказало, что на закупках хищения примерно 8 млрд гривен в 2020 году. Плановые закупки запчастей, необходимых компонентов для ремонта инфраструктуры, ремонт тепловозов, электровозов вообще фактически не производится. Поэтому, с одной стороны, можно понять, что действительно необходимый ресурс для того, чтобы повысить инвестиции в подвижной состав и инфраструктуру. Но с другой стороны – я пока не вижу остановки основных коррупционных схем", – отметил Омелян.

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Он подчеркнул: на самом деле бизнес готов платить высокий тариф за грузовые перевозки, но тогда он имеет право требовать от УЗ четкого выполнения условий перевозок. Но в Украине тариф растет, а деньги исчезают в неизвестном направлении, тогда как логистика только ухудшается.

"Скорость падает, грузов – вообще огромная проблема. Верить только слову "Укрзалізниці" невозможно. Потому что она обещала и в 2016 году, когда поднимала тариф впервые, и в 2019, когда поднимала тариф во второй раз на железнодорожные перевозки, что эти средства пойдут исключительно на инфраструктурную составляющую. Но этого не произошло: деньги просто были распылены и скрылись", – подчеркнул экс-министр.

В такой ситуации, убежден Омелян, бизнес, как клиент имеет право требовать выполнения условий перевозок, публичных отчетов об использовании средств, а также участия государства в модернизации компании.

"Бизнес должен требовать публично не только от "Укрзализныци", а от власти в целом, от президента, премьер-министра и правительства, публичного плана действий по реформированию компании. С четкими показателями помесячно, что и как будет сделано и когда. И, опять-таки, бизнес должен получить ответы от "Укрзализныци", почему 4 миллиарда гривен налогоплательщиков, которые были направлены из государственного бюджета на обновление подвижного состава, до сих пор не использованы и использованы в этом году в полном объеме не будут", – подытожил Омелян.

Ранее экс-глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что вопрос тарифообразования на услуги компании нужно поднимать только после того, как будет проведена полноценная реформа компании.

В то же время гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, чтобы спасти "Укрзалізницю", необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. И отметил: от постоянного повышения УЗ тарифов на перевозку она теряет грузы, и с каждым годом финансовое положение компании ухудшается.