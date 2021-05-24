Безуглая объяснила, откуда в ее декларации взялась квартира в Киеве за 165 тысяч гривен

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что квартира в Киеве за 165 тысяч гривен, которая появилась в декларации, принадлежала ее отцу. По ее словам, в документе указана не фактическая стоимость жилья, а на "момент последней оценки".

"Я не покупала эту квартиру. Это квартира моего папы, Владимира Безуглого. Там указано в декларации "стоимость на момент последней оценки", – сообщила нардеп в комментарии OBOZREVATEL.

"Я ничего не покупала, просто папа ее переоформил на меня, не организовывая оценку. Это не покупка. И цена такая, потому что она была оценена много лет назад", – добавила Безуглая.

В частности, речь идет о квартире в столице общей площадью 75,1 квадратных метров. Дата приобретения права – 4 декабря 2019 года.

Также нардеп от "Слуги народа" задекларировала 517, 7 тысячи гривен заработной платы, полученной от Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Кроме того, Безуглая указала получение 504,5 тысячи гривен возмещения расходов на осуществление депутатских полномочий.

На ее банковских счетах хранится 10 тысяч долларов и 329,4 тысячи гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство разработает проект о "нулевой" декларации, которую предложат заполнять всем украинцам, чтобы легализовать свой доход. Вероятно, уже в 2021-м граждане будут заполнять отчеты о доходах.