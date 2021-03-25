"Батьківщина" предложила проект помощи бизнесу, однако его не рассматривают в Раде, – Тимошенко

Команда партии "Батьківщина" еще в сентябре 2020 года разработала законопроект №4008, который предлагает действенную программу помощи малым и средним предпринимателям. Однако его до сих пор не рассматривают в парламенте.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24 " заявила председатель политсилы Юлия Тимошенко. По ее словам, над разработкой законопроекта работали 20 высокопрофессиональных отечественных экономистов, которые подробно выписали алгоритм экстренной помощи предпринимателям.

"Мы с сентября прошлого года не можем добиться его принятия. Суть этого документа заключается в коренном изменении системы кредитования. Так, как это делают все страны мира – кредитовать под несколько процентов. Есть общее правило: кредитовать бизнес можно на уровне инфляции. А когда начался COVID-19, инфляция была почти нулевая. Это означает – вообще нулевая ставка. Также мы предусмотрели защиту бизнеса от закрытия. То есть предлагаются компенсации, содействие. Подробно расписано, что и как делать, где брать средства. Это фундаментальная поддержка бизнеса", – объяснила Тимошенко.

Лидера "Батьківщини" возмущает, что законопроект №4008 не выносится на рассмотрение в парламент, потому что защита среднего класса "в планы высшего руководства государства не входит".

"Наш законопроект – это спасение экономики на период COVID-19. Его надо принимать немедленно, а 8000 гривен, которые планирует раздать правительство, – это надругательство над людьми и свидетельство беспомощности и непрофессионализма власти", – убеждена Тимошенко.

Напомним, 20 октября Верховная Рада приняла постановление №4228, которое разработала команда "Батьківщини", использовав весь свой успешный опыт противодействия эпидемиям. Постановлением предусматривался пошаговый план действий для противодействия COVID-19: открытие единой горячей линии, куда сможет обратиться каждый, кто почувствует первые симптомы болезни, введение мобильных бригад для помощи людям на дому, обеспечение украинцев бесплатными тестами и лекарствами, развертывание дополнительных коек, обеспеченных кислородом и реанимационными возможностями, введение страховки и надбавок для медиков.