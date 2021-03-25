"Батьківщина" запропонувала проєкт допомоги бізнесу, однак його не розглядають у Раді, – Тимошенко

Команда партії "Батьківщина" ще у вересні 2020 року розробила законопроєкт №4008, який пропонує дієву програму допомоги малим і середнім підприємцям. Однак його досі не розглядають у парламент.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила голова політсили Юлія Тимошенко. За її словами, над розробкою законопроєкту працювали 20 високопрофесійних вітчизняних економістів, які детально виписали алгоритм екстреної допомоги підприємцям.

"Ми з вересня минулого року не можемо домогтися його ухвалення. Суть цього документа полягає у докорінній зміні системи кредитування. Так, як це роблять усі країни світу – кредитувати під декілька відсотків. Є загальне правило: кредитувати бізнес можна на рівні інфляції. А коли розпочався COVID-19, інфляція була майже нульова. Це означає – взагалі нульова ставка. Також ми передбачили захист бізнесу від закриття. Тобто пропонуються компенсації, сприяння. Детально розписано, що і як робити, де брати кошти. Це фундаментальна підтримка бізнесу", – пояснила Тимошенко.

Лідерку "Батьківщини" обурює, що законопроєкт №4008 не виноситься на розгляд у парламент, тому що захист середнього класу "в плани вищого керівництва держави не входить".

"Наш законопроєкт – це порятунок економіки на період COVID-19. Його треба ухвалювати негайно, а 8 тисяч гривень, які планує роздати уряд, – це наруга над людьми та свідчення безпорадності й непрофесійності влади", – переконана Тимошенко.

Нагадаємо, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову №4228, яку розробила команда "Батьківщини", використавши весь свій успішний досвід протидії епідеміям. Постановою передбачався покроковий план дій для протидії COVID-19: відкриття єдиної гарячої лінії, куди зможе звернутися кожен, хто відчує перші симптоми хвороби, запровадження мобільних бригад для допомоги людям на дому, забезпечення українців безкоштовними тестами та ліками, розгортання додаткових ліжок, забезпечених киснем та реанімаційними можливостями, запровадження страховки та надбавок для медиків.