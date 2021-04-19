Пленарная неделя с 13 по 16 апреля была очень насыщенной. Фактически парламент работал в условиях карантинного турборежима: помимо очередных заседаний со вторника по пятницу, на которых мы монотонно проваливали сотни поправок фракций ОПЗЖ и Батьківщини в законопроект 2194 о передаче местным общинам 10 млн га государственных земель, состоялось еще 3 внеочередных заседания, на которых было принято в целом 13 законов и 1 постановление.

Далее читайте текст на языке оригинала.

Законом 5014 звільнили випускників шкіл від обов’язкової здачі державної підсумкової атестації та ЗНО. Аналогічно минулому року у зв’язку із карантинними обмеженнями діти зможуть обрати такі види оцінювання результатів навчання: річні оцінки, ДПА або ЗНО. Це дозволить зменшити кількість учнів, кому потрібно буде здавати ЗНО приблизно на 15%.

Законами 4475 , 4398 , 4399 реструктуризували у гривню за середнім за весь час курсом на 10 років валютні кредити на єдине житло (це квартира до 140 або будинок до 250 кв м), за якими немає простроченого боргу на 1 січня 2014 р. Списали штрафи і пені, а раніше сплачені суми будуть зараховані на погашення тіла кредита і процентів. Після реструктуризації діятиме процентна ставка – середня за депозитами плюс 1% та мораторій на примусове стягнення - 5 місяців, з яких 3 – це строк для подання заяви про реструктуризацію, а 2 місяці – строк для здійснення кредитором усіх необхідних обчислень.

Законом 5187 відновили право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності по захворюванням (або травмам), не пов’язаним з нещасним випадком на виробництві.

Законом 5138 -1 передбачили, що реорганізація та ліквідація санаторних та спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів може здійснюватись виключно за погодженням з Міносвіти. Трансформацію та ліквідацію таких спецзакладів відклали до липня 2022 року.

Законом 5197-2 внесли зміни до Держбюджету, перерозподіливши майже 7 млрд грн на новостворене Мінагрополітики.

Законом 3364-1-д впровадили сертифікацію за європейськими правилами НЕК "Укренерго", зробивши вагомий крок до синхронізації нашої енергосистеми із європейською. Процедури експорту-імпорту нашої електроенергії до країн ЄС стали суттєво спрощеними, а імпорт електроенергії із РФ та Білорусі – обмеженим.

Законом 4535 реформували інститут старост для населених пунктів - не адміністративних центрів громад. Старости не лише готуватимуть пропозиції до бюджету та звітуватимуть перед громадою, а і надаватимуть адміністративні послуги мешканцям. Мінімальна кількість жителів для утворення старостинського округу - 500 осіб. Старост затверджуватиме сільська, селищна, міська рада за поданням відповідного голови (мера) але за результатами громадського обговорення.

Рівень підтримки кандидатури старости чітко прописаний у законі і має становити від більше 20% для округів з населенням до 1500 жителів до понад 7% - у великих округах з кількістю жителів більше 30 тисяч.

Якщо кандидатуру старости не підтримає місцева рада її не можна бути повторно вносити протягом усього поточного скликання відповідної ради.

Законом 5327 перейменувати Державну премію України в галузі науки і техніки в Національну премію України імені Бориса Патона.

Законом 3695 підтримали "декрет для тата": тепер татусі можуть йти у відпустку по догляду за дитиною до 3 років на рівних правах з матусями. Надали батьку дитини можливість скористатися оплачуваною відпусткою для працівників, які мають дитину з інвалідністю. Чоловіки з дітьми до 14 років, дитиною з інвалідністю або якщо вони виховують дітей без матері матимуть право на скорочену тривалість робочого часу за рахунок коштів роботодавця.

Законами 4643-д та 4644-д дозволили пільгове розмитнення "євроблях" віком від 5 років, які в'їхали в Україну до кінця 2020 року. Не буде рахуватись корупціогенний показник "митна вартість автомобіля". Сума до сплати у перші півроку після вступу законів у силу зменшиться приблизно втричі і становитиме близько 1000 євро (вона залежатиме лише від віку автомобіля, об'єму двигуна і типу палива). Закони не розповсюджуються на авто, які не відповідають екологічним нормам хоча б "ЄВРО-2" або мають походження з країни-агресора. Для учасників бойових дій термін пільгового розмитнення діятиме на 3 місяці довше - 270 днів за умови документального підтвердження перебування в зоні ООС понад 90 днів.

Постановою 4042 доручили Кабміну розглянути питання щодо вдосконалення системи профілактики, діагностики та лікування діабету у дітей.

Наступне чергове пленарне засідання відбудеться у вівторок 27 квітня. В земельному проекті 2194 ще залишилось пройти ще 800 поправок, отже і весь наступний пленарний тиждень може бути витрачений впусту. Отже, для прийняття невідкладних законів знову очікуємо застосування інструменту проведення позачергових засідань.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.