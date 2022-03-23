Золото Путина хотят заблокировать США: это последний резерв России

Сенаторы США обсуждают с американским Минфином механизм ареста золотого запаса России. Речь идет о 132 млрд долларов, которые хранятся в монетарном золоте. По инициативе президента РФ Владимира Путина львиную долю средств тратили на покупку золота. После того, как ввели санкции, валютные запасы на более 300 млрд долларов арестовали, основным активом стало золото. Теперь могут арестовать и его.

Как пишет издание Axios, двухпартийная группа сенаторов работает с Министерством финансов, чтобы попытаться заблокировать золотой запас России примерно на 132 миллиарда долларов после ее вторжения в Украину.

Представитель Министерства финансов США сказал: "глава Федеральной резервной системы Дженет Йеллен регулярно встречается с членами Конгресса для обсуждения законодательства. Кроме того, сотрудники казначейства часто оказывают техническую помощь по законопроектам о санкциях".

Видео дня

Кремль начал накапливать золото в 2014 году, когда США ввели новые санкции за аннексию Крыма.

Теперь, когда курс рубля падает, Банк России снова начинает покупать золото. Законодательство будет применять вторичные санкции к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из активов российского центрального банка. Они также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или в электронном виде в России.

Инициаторы: Элисса Слоткин (демократ, штат Мичиган), Мики Шеррилл (демократ, штат Нью-Джерси), Питер Мейер (республиканец, штат Мичиган), Сьюзи Ли (демократ, штат Невада), Джо Уилсон (RS.C.) и Брайан Фитцпатрик (R-Pa.) представили сопутствующий законопроект.

езервы России по состоянию на февраль составляли 630,2 млрд долларов. Из них в золоте – 132,2 млрд долларов. Около 300 млрд долларов арестовали ЕС в результате наложенных санкций. Также часть резервов арестовали отдельные страны. После ареста большая часть резервов России остались в золоте.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший российский нефтегазовый магнат, оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что все фонды России (национального благосостояния, Пенсионного фонда, средства Центробанка, валютные резервы) обнулились. При этом президент РФ Владимир Путин пытался обойти будущие санкции, накапливая золото, однако теперь он не сможет его продавать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!