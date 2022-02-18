Жесткие санкции Запада ударят по российским банкам – Fitch

В последнее время наблюдается заметное повышение риска жестких санкций Запада против России, которые могут оказать давление на рейтинги страны и банков. Наибольшее влияние могут оказать санкции в отношении крупных госбанков, которые запретят им осуществлять платежи в иностранной валюте (в частности, в долларах). А также если активы финучреждений в иностранной валюте будут заморожены или же РФ отключат от системы SWIFT.

Но влияние будет зависеть от формулировок санкций, и особенно от того, в какой степени платежи из РФ смогут осуществлять через альтернативные платежные системы. А также, смогут ли другие российские банки переформироваться на другие валюты, сообщает Fitch Ratings.

Отмечается, что присвоенный России рейтинг BBB (нижний инвестиционный класс) уже сдерживается существующими санкциями и перспективой дополнительных мер. Они еще больше повлияют на доступ к международному финансированию и рост ВВП.

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"Наш базовый сценарий по-прежнему состоит в том, что полномасштабного конфликта с Украиной удастся избежать, а новые санкции, которые могут включать ограничения США на суверенный долг, не будут достаточно жесткими, чтобы оправдать негативные рейтинговые действия", – говорится в обзоре международного агентства.

При этом российские компании в целом имеют шансы для того, чтобы справиться с санкциями. Но наибольшее влияние окажет, если санкции ограничат доступ корпораций к наличным деньгам в иностранной валюте или привлечению кредитов.

В западных СМИ активно обсуждают, какие меры могли бы нанести больше всего урона РФ в случае полномасштабного вторжения в Украину. Предполагается, что для членов НАТО самой мощной мерой против России были бы санкции США, которые могут лишить российские госбанки доллара. Это подтвердили российские руководители, банкиры и бывшие высокопоставленные чиновники США, специализирующиеся по санкциям.

По словам американских и европейских официальных лиц, Вашингтон и союзники из Европы завершают разработку обширного пакета санкций на случай, если РФ начнет вторжение, говорится в материале агентства Reuters.

Предлагаемые Западом санкции против российских банков запретят им совершать какие-либо операции в долларах. Это фактически заморозит любые долларовые активы или обязательства, находящиеся в банках внутри страны и за рубежом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз готов представить "жесткий" пакет санкций против России, как только это потребуется, заявил в четверг, 17 февраля, высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Пакет ограничений на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину уже подготовили.