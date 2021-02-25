Зеленского ввели в заблуждение? К чему приведет скандальный закон о снижении НДС для олигарха. ТОП-10 фактов

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Mакроэкономика
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Кто ввел в заблуждение Зеленского

Президент Владимир Зеленский с нарушением сроков подписал скандальный закон № 1115-ІХ, который снизит НДС с 20 до 14% для отдельных аграриев. Сам документ написали и приняли под влиянием аграрного олигарха, владельца "Кернела" Андрея Веревского.

OBOZREVATEL собрал топ-10 фактов о том, почему этот документ нельзя было подписывать и о чем, вероятно, не проинформировали главу государства.

  • 1. Бюджет из-за нового закона потеряет миллиарды гривен. И это в разгар пандемии

Налоговая служба оценивала потери бюджета из-за скандального новшества в размере 16 млрд грн. Эти расчеты были у представителей налогового комитета, их, наверняка, мог получить и президент Владимир Зеленский.

И это только прямые потери. К примеру, один из участников аграрного рынка заявил в комментарии OBOZREVATEL: разница в размере НДС для того, кто производит сырье и того, кто использует это сырье для производства готовой продукции, приведет к банкротству последних.

"Мы просто уничтожим отрасль. В итоге наши нищие старики не получат пенсии, не будет средств. Это закон по уничтожению экономики государства, мы просто приведем страну к голоду, к беде", – рассказал участник рынка.

  • 2. Узаконили дискриминацию и неравные условия

Сам документ разрешит отдельным аграриям, которые занимаются сырьем (в первую очередь группе "Кернел") платить меньше налогов. НДС для них снизили, а остальных заставят платить столько же. Разница в налогообложении приведет к тому, что производителям готовой пищевой продукции придется повышать цены, чтобы компенсировать разницу в уплате налога.

Кроме того, возникает логичный вопрос: почему одни аграрии должны платить 20%, а другие – всего 14%? Правильный ответ – наличие политического лобби у одних и его отсутствие у других.

  • 3. Закон считают "лоббистским" и губительным даже в "Слуге народа"

Глава профильного комитета Верховной Рады, "слуга народа" Даниил Гетманцев в интервью OBOZREVATEL заявил, что его пытаются снять с должности в том числе из-за того, что он не поддержал законопроект о снижении НДС для отдельных аграриев.

Сам документ нардеп открыто называет "лоббистским". "Я не буду называть фамилии, но я действительно вижу взаимосвязь между попытками снять меня с должности главы комитета и тем, что я не поддержал это и некоторые другие лоббистские решения. В данном случае моих сил не хватило чтобы воспрепятствовать принятию закона", – говорит Гетманцев.

  • 4. Льготы создают для сырьевой отрасли, что противоречит экономической логике

"Мы должны брать деньги от сырьевой отрасли и развивать промышленность. Мы же продолжаем льготировать сырьевой бизнес абсолютно непонятными решениями", – пояснил Гетманцев. Развивая сырьевую отрасль и при этом создавая дискриминационные условия для перерабатывающей промышленности, власти обрекают страну на статус поставщика сырья для экономически более развитых стран.

  • 5. Закон даст еще один аргумент "теневикам", почему можно не платить налоги

В ситуации, когда власти сознательно разрешают крупному бизнесу платить меньше налогов, представители среднего и мелкого бизнеса, как и работающие украинцы, теряют доверию к государству, в принцип равенства.

"Ведь мы не можем одной рукой выводить из тени экономику и утверждать "закон один для всех", а второй – давать льготы крупному бизнесу?", – прокомментировал решение глава налогового комитета Рады.

  • 6. Цены на готовую продукцию могут вырасти

К примеру, как утверждают в Европейской бизнес-ассоциации, отпускная цена с учетом НДС для переработчиков молока останется неизменной. Произойдет рост рыночной стоимости молоко-сырья и увеличение цен на готовую молочную продукцию.

  • 7. Документ не поддержали даже "слуги народа"

Скандальный закон лоббировала депутатская группа "Довіра", которую связывают с Веревским. 77 народных депутатов от "Слуги народа" свои голоса за документ не отдали. Также ни один депутат от "Голоса" не поддержал новшество.

  • 8. Президент подписал закон с нарушением

Законопроект направили на подпись Владимиру Зеленскому еще 19 января. В 94-й статье Конституции сказано, что президент должен подписать или наложить вето на документ в течение 15 дней после получения. Но документ вернулся с подписью только 23 февраля, все сроки нарушили. Фактически Владимир Зеленский, являясь гарантом Конституции, сам же нарушил статью Конституции.

  • 9. Олигархам развязали руки

Президент своей подписью фактически дал разрешение олигархам для собственной выгоды проводить через парламент выгодные решения. И следом за Андреем Веревским этой "возможностью" также активно могут пользоваться и другие крупные лоббисты.

  • 10. Президент сам нанес удар по своей репутации

Если до тех пор, пока Владимир Зеленский не подписал закон, он не имел отношение к лоббистскому документу, то теперь сам является частью этого решения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, за деньги, которые планируют отдать Веревскому, страна могла бы дополнительно закупить более 31 млн доз вакцины. Вместе с бесплатными препаратами от COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) этого бы хватило на большую часть населения Украины.

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