Зеленского ввели в заблуждение? К чему приведет скандальный закон о снижении НДС для олигарха. ТОП-10 фактов

Президент Владимир Зеленский с нарушением сроков подписал скандальный закон № 1115-ІХ, который снизит НДС с 20 до 14% для отдельных аграриев. Сам документ написали и приняли под влиянием аграрного олигарха, владельца "Кернела" Андрея Веревского.

OBOZREVATEL собрал топ-10 фактов о том, почему этот документ нельзя было подписывать и о чем, вероятно, не проинформировали главу государства.

1. Бюджет из-за нового закона потеряет миллиарды гривен. И это в разгар пандемии

Налоговая служба оценивала потери бюджета из-за скандального новшества в размере 16 млрд грн. Эти расчеты были у представителей налогового комитета, их, наверняка, мог получить и президент Владимир Зеленский.

И это только прямые потери. К примеру, один из участников аграрного рынка заявил в комментарии OBOZREVATEL: разница в размере НДС для того, кто производит сырье и того, кто использует это сырье для производства готовой продукции, приведет к банкротству последних.

"Мы просто уничтожим отрасль. В итоге наши нищие старики не получат пенсии, не будет средств. Это закон по уничтожению экономики государства, мы просто приведем страну к голоду, к беде", – рассказал участник рынка.

2. Узаконили дискриминацию и неравные условия

Сам документ разрешит отдельным аграриям, которые занимаются сырьем (в первую очередь группе "Кернел") платить меньше налогов. НДС для них снизили, а остальных заставят платить столько же. Разница в налогообложении приведет к тому, что производителям готовой пищевой продукции придется повышать цены, чтобы компенсировать разницу в уплате налога.

Кроме того, возникает логичный вопрос: почему одни аграрии должны платить 20%, а другие – всего 14%? Правильный ответ – наличие политического лобби у одних и его отсутствие у других.

3. Закон считают "лоббистским" и губительным даже в "Слуге народа"

Глава профильного комитета Верховной Рады, "слуга народа" Даниил Гетманцев в интервью OBOZREVATEL заявил, что его пытаются снять с должности в том числе из-за того, что он не поддержал законопроект о снижении НДС для отдельных аграриев.

Сам документ нардеп открыто называет "лоббистским". "Я не буду называть фамилии, но я действительно вижу взаимосвязь между попытками снять меня с должности главы комитета и тем, что я не поддержал это и некоторые другие лоббистские решения. В данном случае моих сил не хватило чтобы воспрепятствовать принятию закона", – говорит Гетманцев.

4. Льготы создают для сырьевой отрасли, что противоречит экономической логике

"Мы должны брать деньги от сырьевой отрасли и развивать промышленность. Мы же продолжаем льготировать сырьевой бизнес абсолютно непонятными решениями", – пояснил Гетманцев. Развивая сырьевую отрасль и при этом создавая дискриминационные условия для перерабатывающей промышленности, власти обрекают страну на статус поставщика сырья для экономически более развитых стран.

5. Закон даст еще один аргумент "теневикам", почему можно не платить налоги

В ситуации, когда власти сознательно разрешают крупному бизнесу платить меньше налогов, представители среднего и мелкого бизнеса, как и работающие украинцы, теряют доверию к государству, в принцип равенства.

"Ведь мы не можем одной рукой выводить из тени экономику и утверждать "закон один для всех", а второй – давать льготы крупному бизнесу?", – прокомментировал решение глава налогового комитета Рады.

6. Цены на готовую продукцию могут вырасти

К примеру, как утверждают в Европейской бизнес-ассоциации, отпускная цена с учетом НДС для переработчиков молока останется неизменной. Произойдет рост рыночной стоимости молоко-сырья и увеличение цен на готовую молочную продукцию.

7. Документ не поддержали даже "слуги народа"

Скандальный закон лоббировала депутатская группа "Довіра", которую связывают с Веревским. 77 народных депутатов от "Слуги народа" свои голоса за документ не отдали. Также ни один депутат от "Голоса" не поддержал новшество.

8. Президент подписал закон с нарушением

Законопроект направили на подпись Владимиру Зеленскому еще 19 января. В 94-й статье Конституции сказано, что президент должен подписать или наложить вето на документ в течение 15 дней после получения. Но документ вернулся с подписью только 23 февраля, все сроки нарушили. Фактически Владимир Зеленский, являясь гарантом Конституции, сам же нарушил статью Конституции.

9. Олигархам развязали руки

Президент своей подписью фактически дал разрешение олигархам для собственной выгоды проводить через парламент выгодные решения. И следом за Андреем Веревским этой "возможностью" также активно могут пользоваться и другие крупные лоббисты.

10. Президент сам нанес удар по своей репутации

Если до тех пор, пока Владимир Зеленский не подписал закон, он не имел отношение к лоббистскому документу, то теперь сам является частью этого решения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, за деньги, которые планируют отдать Веревскому, страна могла бы дополнительно закупить более 31 млн доз вакцины. Вместе с бесплатными препаратами от COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) этого бы хватило на большую часть населения Украины.