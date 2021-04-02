Зеленский ввел санкции против топ-10 контрабандистов: OBOZREVATEL публикует список
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов. В распоряжение OBOZREVATEL попал эксклюзивный список украинцев из "черного списка". Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк, которого экс-глава таможни Максим Нефедов называл "главным контрабандистом Украины".
Как передают источники, всего в списке находятся десять человек из Львова, Закарпатской области, Одессы, Черновцов, Черновицкой области.
Список "топ-контрабандистов", которые попали под санкции:
Бокало Иван Васильевич (Львов);
Как утверждали в СМИ, он имеет отношение к организации на Львовской таможне коррупционной схемы, с помощью которой из пунктов пропуска в сутки получают около 2 млн долларов.
Пересоляк Валерий Иванович (Закарпатская область);
Он, по данным Наші гроші, имеет отношение к пропуску без оформления грузов из Италии. Кроме того, ему принадлежит "Футбольный клуб" Минай "(Закарпатье)" с одноименного села на окраине Ужгорода. Пересоляк много лет работал на таможне, последняя должность перед увольнением – заместитель начальника управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС.
Кушнир Юрий Радулович (Черновицкая область);
Как пишут СМИ, он долгое время был приближен к СБУ, якобы зарабатывал на контрабанде, в том числе и сигарет, в Черновицкой области.
Еримичук Александр Владимирович (Черновцы);
Он якобы организовывал контрабандувещей из Турции. В определенных кругах он также известен по прозвищу "Слон". В СМИ можно встретить его фотографии с известными политиками и даже губернатором Черновицкой области.
Фирманюк Орест Игоревич (Закарпатская область);
Орест Фирманюк, которого бывший глава налоговой Максим Нефедов назвал "главным контрабандистом", в прошлом году устроил настоящую войну с таможенниками. Он заявил, что ему начал мстить директор департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Гостаможслужбы (ГТС) Игорь Резник.
Альперин Вадим Александрович (Одесса);
Как писал OBOZREVATEL, Вадим Альперин считается "главным игроком" в схемах. Президент Владимир Зеленский лично просил помощи в поимке "короля контрабанды".
Чудаков Александр Леонидович (Одесса);
Он контролировал склады в Одессе, якобы занимался контрабандой сигарет и представлялся сотрудником СБУ. По информации OBOZREVATEL, Чудаков – доверенное лицо бывшего первого заместителя начальника ГСУ СБУ Кравченко Александра (работал на терминале Лиски поста "Одесса-Центральный").
Шерман Виктор Бенедиктович (Одесса);
Виктор Шерман работал на терминале АвтоЗАЗ поста "Черноморск". Фирмы Шермана занимаются морскими грузоперевозками. Например, он является учредителем ООО "Триекспо" – экспедиторской компании в Одесском порту.
Кравченко Александр Николаевич (Одесса);
Работал вместе с Чудаковым. Он якобы также связан с контрабандой фармацевтических средств из Украины.
Дидух Владимир Степанович (Львов).
Прозвище "Вова Морда". В разное время Дидуха связывали с контрабандой сигарет, спирта. В СМИ его называют "криминальным авторитетом".
"В этот день лица, занимавшиеся "большой распродажей" стратегических предприятий, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, получают по заслугам", – заявил президент Владимир Зеленский.
Что решил Совет нацбезопасности:
введены персональные санкции против 10 лиц, причастных к контрабанде;
отстранены десятки чиновников на таможне;
возвращен в госсобственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс"
начата работа Центра противодействия дезинформации.
СБУ обещает прекратить схемы
По материалам Службы безопасности Украины будет принят ряд мер по пресечению деятельности контрабандных группировок, в которые входят как юридические, так и физические лица, передает пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности прекрасно понимает насколько важна для государства является борьба с контрабандой. Именно поэтому мы уделяем ей особое внимание. И результаты работы это подтверждают. Так, в течение 2020-го и двух месяцев 2021 года по материалам СБУ изъято предметов контрабанды и нарушений таможенных правил на 534 млн гривен", – заявил Иван Баканов, глава СБУ.
Всего было уничтожено 3 организованных преступных группировки, которые занимались именно контрабандной деятельностью, начато 87 уголовных производств, а 52 человека осуждены.
Как сообщал OBOZREVATEL, на предыдущем заседании СНБО 19 марта ввел санкции против 19 компаний и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича.