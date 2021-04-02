Зеленский ввел санкции против топ-10 контрабандистов: OBOZREVATEL публикует список

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против топ-контрабандистов. В распоряжение OBOZREVATEL попал эксклюзивный список украинцев из "черного списка". Среди них известный Вадим Альперин, которого называют одним из главных контрабандистов Одессы, и Орест Фирманюк, которого экс-глава таможни Максим Нефедов называл "главным контрабандистом Украины".

Как передают источники, всего в списке находятся десять человек из Львова, Закарпатской области, Одессы, Черновцов, Черновицкой области.

Список "топ-контрабандистов", которые попали под санкции:

Бокало Иван Васильевич (Львов);

Как утверждали в СМИ, он имеет отношение к организации на Львовской таможне коррупционной схемы, с помощью которой из пунктов пропуска в сутки получают около 2 млн долларов.

Пересоляк Валерий Иванович (Закарпатская область);

Он, по данным Наші гроші, имеет отношение к пропуску без оформления грузов из Италии. Кроме того, ему принадлежит "Футбольный клуб" Минай "(Закарпатье)" с одноименного села на окраине Ужгорода. Пересоляк много лет работал на таможне, последняя должность перед увольнением – заместитель начальника управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС.

Кушнир Юрий Радулович (Черновицкая область);

Как пишут СМИ, он долгое время был приближен к СБУ, якобы зарабатывал на контрабанде, в том числе и сигарет, в Черновицкой области.

Еримичук Александр Владимирович (Черновцы);

Он якобы организовывал контрабандувещей из Турции. В определенных кругах он также известен по прозвищу "Слон". В СМИ можно встретить его фотографии с известными политиками и даже губернатором Черновицкой области.

Фирманюк Орест Игоревич (Закарпатская область);

Орест Фирманюк, которого бывший глава налоговой Максим Нефедов назвал "главным контрабандистом", в прошлом году устроил настоящую войну с таможенниками. Он заявил, что ему начал мстить директор департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Гостаможслужбы (ГТС) Игорь Резник. ​​

Альперин Вадим Александрович (Одесса);

Как писал OBOZREVATEL, Вадим Альперин считается "главным игроком" в схемах. Президент Владимир Зеленский лично просил помощи в поимке "короля контрабанды".

Чудаков Александр Леонидович (Одесса);

Он контролировал склады в Одессе, якобы занимался контрабандой сигарет и представлялся сотрудником СБУ. По информации OBOZREVATEL, Чудаков – доверенное лицо бывшего первого заместителя начальника ГСУ СБУ Кравченко Александра (работал на терминале Лиски поста "Одесса-Центральный").

Шерман Виктор Бенедиктович (Одесса);

Виктор Шерман работал на терминале АвтоЗАЗ поста "Черноморск". Фирмы Шермана занимаются морскими грузоперевозками. Например, он является учредителем ООО "Триекспо" – экспедиторской компании в Одесском порту.

Кравченко Александр Николаевич (Одесса);

Работал вместе с Чудаковым. Он якобы также связан с контрабандой фармацевтических средств из Украины.

Дидух Владимир Степанович (Львов).

Прозвище "Вова Морда". В разное время Дидуха связывали с контрабандой сигарет, спирта. В СМИ его называют "криминальным авторитетом".

"В этот день лица, занимавшиеся "большой распродажей" стратегических предприятий, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, получают по заслугам", – заявил президент Владимир Зеленский.

Что решил Совет нацбезопасности:

введены персональные санкции против 10 лиц, причастных к контрабанде;

отстранены десятки чиновников на таможне;

возвращен в госсобственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс"

начата работа Центра противодействия дезинформации.

СБУ обещает прекратить схемы

По материалам Службы безопасности Украины будет принят ряд мер по пресечению деятельности контрабандных группировок, в которые входят как юридические, так и физические лица, передает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности прекрасно понимает насколько важна для государства является борьба с контрабандой. Именно поэтому мы уделяем ей особое внимание. И результаты работы это подтверждают. Так, в течение 2020-го и двух месяцев 2021 года по материалам СБУ изъято предметов контрабанды и нарушений таможенных правил на 534 млн гривен", – заявил Иван Баканов, глава СБУ.

Обыски у контрабандистов СБУ

Обыски у контрабандистов СБУ

Всего было уничтожено 3 организованных преступных группировки, которые занимались именно контрабандной деятельностью, начато 87 уголовных производств, а 52 человека осуждены.

Как сообщал OBOZREVATEL, на предыдущем заседании СНБО 19 марта ввел санкции против 19 компаний и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича.