Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів: OBOZREVATEL публікує список

Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти топ-контрабандистів. У розпорядження OBOZREVATEL потрапив ексклюзивний список українців, які з "чорного списку". Серед них відомий одесит Вадим Альперін, якого називають головним контрабандистом Одеси, і Орест Фірманюк, якого ексглава митниці Максим Нефьодов називав "головним контрабандистом України".

Як передають джерела, всього в списку знаходяться десять осіб зі Львова, Закарпатської області, Одеси, Чернівців, Чернівецької області.

Список "топ-контрабандистів", які потрапили під санкції:

Бокало Іван Васильович (Львів);

Як стверджували в ЗМІ, він має відношення до організації на Львівській митниці корупційної схеми, за допомогою якої з пунктів пропуску на добу отримують близько 2 млн доларів.

Пересоляк Валерій Іванович (Закарпатська область);

Він, за даними Наші гроші, має відношення до пропуску без оформлення вантажів з Італії. Йому належить "Футбольний клуб "Минай" (Закарпаття)" з однойменного села на околиці Ужгорода. Пересоляк багато років працював на митниці, остання посада перед звільненням – заступник начальника управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС.

Кушнір Юрій Радулович (Чернівецька область);

Єрімічук Олександр Володимирович (Чернівці);

Фірманюк Орест Ігорович (Закарпатська область);

Альперін Вадим Олександрович (Одеса);

Чудаков Олександр Леонідович (Одеса);

Шерман Віктор Бенедиктович (Одеса);

Кравченко Олександр Миколайович (Одеса);

Дідух Володимир Степанович (Львів).

"У цей день особи, які займалися" великий розпродажем "стратегічних підприємств, природних ресурсів, високих державних посад, торгували безпекою, стабільністю і майбутнім України, отримують по заслугах", – заявив президент Володимир Зеленський.

Що вирішила Рада нацбезпеки:

введені персональні санкції проти 10 осіб, причетних до контрабанди;

відсторонені десятки чиновників на митниці;

повернуто в держвласність нафтопровід "ПрикарпатЗахідтранс"

розпочато роботу Центру протидії дезінформації.

СБУ обіцяє припинити схеми

За матеріалами Служби безпеки України буде вжито низку заходів щодо припинення діяльності контрабандних угрупувань, до яких входять як юридичні, так і фізичні особи. Відповідні рішення, ґрунтуючись на даних СБУ, передає пресслужба СБУ.

"Служба безпеки чудово розуміє наскільки важливою для держави є боротьба з контрабандою. Саме тому ми приділяємо їй особливу увагу. І результати роботи це підтверджують. Так, протягом 2020-го та двох місяців 2021-го року за матеріалами СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 млн грн", – заявив Іван Баканов, голова СБУ.

Обшуки СБУ

Обшуки СБУ

Загалом було знешкоджено 3 організованих злочинних угруповання, що займались саме контрабандною діяльністю, розпочато 87 кримінальних проваджень, а 52 особи засуджено.

Незабаром OBOZREVATEL підготує детальну інформацію про українців, які потрапили в "чорний список" РНБО.

Новина доповнюється ...

Як повідомляв OBOZREVATEL, на попередньому засіданні РНБО 19 березня ввела санкції проти 19 компаній і 27 колишніх топ-чиновників часів Віктора Януковича.