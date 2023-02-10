Россиянин, который производит детали для ракет, скрывал шикарный особняк в Великобритании: зарабатывает в ЕС

Главный конструктор завода "Союз" Мкртич Окроян фактически отвечает за поставку двигателей в ракеты Х-22. Именно такими ракетами россияне разрушили часть многоквартирного дома в Днепре, атакуют гражданскую инфраструктуру по всей Украине. Мкртич до сих пор не попал под санкции, хотя они могли бы существенно повлиять на его благосостояние.

Видео дня

Как говорится в расследовании "Фонда по борьбе с коррупцией", у его дочери Анны обнаружили особняк в Великобритании стоимостью 6 млн фунтов, приобретенный в 2020 году.

Семье Окроян принадлежит британская компания Bento Minerals Europe Limited, которая продает бентонитовую глину для строительства и очистки воды. Ее филиалом в Польше управляет брат армянского предпринимателя.

"Ракета Х-22 предназначена для ударов по авианосцам, но российские власти часто используют ее для террора", – говорится в расследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно плану Еврокомиссии, новый пакет санкций ЕС будет введен до годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, т. е. до 24 февраля. При этом Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал не затягивать с введением 10-го пакета санкций.

Также в ЕП призвали немедленно ввести полное эмбарго на поставки ядерного топлива из РФ. Кроме того, предложено включить в санкционные списки "Росатом" и "Лукойл", которые продолжают безнаказанно работать на европейском рынке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!