Зеленский предложил Европе обменивать газ на электроэнергию

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что мощностей украинской атомной генерации хватит не только, чтобы обеспечивать электроэнергией саму Украину, но и поставлять ее другим странам. В частности, в обмен на газ.

Об это он рассказал во время встречи с польскими журналистами. Президент подчеркнул: Украина готова помочь всем, кто нуждается в электроэнергии.

"Все понимают, что мы можем помочь другим европейским странам. Кому не будет хватать электрической энергии, то наша генерация очень поможет", – сказал он.

В то же время президент обратил внимание на то, что Украина готова осуществлять поставки электроэнергии в в европейские страны обмен на газ. От этого, отметил он, выиграют все:

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другие страны – потому что получат возможность избавиться от энергетической зависимости от России;

Украина – получив недостающие объемы газа.

Кроме того, подчеркнул президент, из-за действий России, роль и значение электроэнергии в экспортном объеме Украины значительно увеличивается. "Россия заблокировала наши порты. А нам нужно торговать, нам нужно экспортировать. И электроэнергия нам очень в этом помогает", – отметил Зеленский.

Ранее же Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу. При этом на отечественную энергосистему это никак не повлияло: она работает стабильно, а ресурса на обеспечение внутренних нужд достаточно.

"Мы уже начали экспорт электроэнергии в Польшу. Энергетическая система стабильна, работает, как работала и раньше", – рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Болгария может начать закупать электроэнергию в Украине. Этот вопрос рассмотрит правительство страны.