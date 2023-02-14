Зеленский договорился об инвестициях с крупнейшим банком США: в FOX узнали сумму

Один из крупнейших банков мира, американский JP Morgan, готовится создать частный фонд для инвестиций в восстановление украинской инфраструктуры, которая была разрушена Россией во время полномасштабного вторжения. Речь может идти о привлечении 20-30 млрд долларов частного капитала, о чем банкиры договаривались с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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О перегговорах и сумме стало известно американскому изданию FOX Business. Ранее официально сообщалось о подписании меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и JP Morgan. Однако в документе речь шла лишь о консультациях относительно финансовой стабилизации.

Тем не менее, по данным FOX, представители банка в Украине активно встречались с топ-чиновниками и обсуждали намерения инвестировать в инфраструктуру страны. В частности, состоялась встреча и с Зеленским.

"Они (банкиры, – Ред.) рекомендовали ему пригласить крупных генеральных директоров, таких как Тим Кук из Apple, в Украину для обсуждения экономического развития и встретиться с законодателями Республиканской партии, такими как новый спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, штат Калифорния. Эти люди добавляют, что некоторые республиканцы скептически относятся к миллиардам помощи США, направляемой в Украину", – отметили журналисты.

Также представители JP Morgan отмечали, что для привлечения частных инвестиций Украину нужно искоренить коррупцию и взяточнитество. По словам источников, украинская сторона признала, что ей потребуется частный капитал, который требует возврата инвестиций. А эффективность вложений может быть гарантирована только в условиях прозрачности.

Привлекать частные инвестиции могут начать еще окончания войны. "Все действуют осторожно. Но есть понимание того, что вы не можете ждать до последней минуты, чтобы начать восстановление", – отметил один из руководителей Уолл-стрит, знакомый с действиями банков в отношении Украины.

JP Morgan – это самый большой по размерам активов банковский холдинг США. Он ведет деятельность в сфере инвестиций, финансовых услуг, управления частными капиталами и т.д. Инвестиции в инфраструктуру являются привычными для JP Morgan.

В частности, банк занимался привлечением капитала для восстановления Детройта, а также инвестициями в крупные проекты в Австралии. Тем не менее "украинский проект" JP Morgan в случае реализации может стать беспрецедентным, учитыая объемы разрушений и необходимые суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский обратился к участникам крупнейшей в мире Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Президент призывал частных инвесторов вложиться в восстановление разрушенных заводов и производств Украины.