Евросоюз рассмотрит заявку Украины на членство в ближайшие дни. При этом ЕС поддерживает обеспечение "гуманитарных страданий и ядерной безопасности" Украины.

Об этом в своем микро-блоге Twitter написал глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, решение о членстве уже принимается. "ЕС твердо стоит на стороне Украины в усилиях по облегчению гуманитарных страданий, вызванных российской агрессией, и обеспечению ядерной безопасности. Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС Украине непоколебимы. В ближайшие дни мы обсудим заявку Украины на членство", – написал политик.

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Ранее Сейм Латвии принял заявление в поддержку присвоения Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС "О присвоении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз".

В документе Сейм Латвийской Республики заявляет, что Украина перед лицом военной агрессии Российской Федерации и широкомасштабного вторжения в защищает свое право определять свое будущее и борется за европейские ценности, передает Delfi.