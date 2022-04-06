Крупнейший даркнет-наркорынок в мире. США ввели санкции против российской Hydra

Американский Минфин ввел санкции против российского даркнет-рынка Hydra и криптобиржи Garantex. Hydra – крупнейший даркнет-рынок по торговле наркотиками, он также был на первом месте по объему нелегальных операций с криптовалютой. В ведомстве Россию назвали "раем для киберпреступников".

"Глобальная угроза киберпреступности и программ-вымогателей, которые исходят из России, а также способность криминальных лидеров безнаказанно действовать там, глубоко беспокоят Соединенные Штаты. Наши действия сегодня посылают преступникам сигнал о том, что вы не можете спрятаться в даркнете или на форумах, и вы не можете спрятаться в России или где-либо еще в мире. В координации с союзниками и партнерами, такими как Германия и Эстония, мы продолжим разрушать эти сети", – цитирует министра финансов Джанет Йеллен пресс-служба ведомства

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Что такое Hydra?

Она была запущена в 2015 году и является самым известным рынком даркнета в мире. Предложения Hydra включали продажу программ-вымогателей, хакерских услуг, украденной личной информации, поддельной валюты, украденной криптовалюты и наркотиков.

Покупатели получали от Hydra местоположение (где оставляли незаконные товары) после покупки. Расследование Управления по контролю за иностранными активами США (подразделение Министерства финансов США) выявило доходы от программ-вымогателей на сумму около $8 млн, которые прошли через счета виртуальной валюты Hydra.

По данным исследователей блокчейна, примерно 86% незаконных биткоинов, полученных непосредственно российскими биржами виртуальных валют в 2019 году, поступили от Hydra. Выручка Hydra резко выросла с менее чем $10 млн в 2016 году до более чем $1,3 млрд в 2020-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз может ввести санкции против двух дочерей президента страны-террориста Владимира Путина. Официальный список предложенных ограничений Еврокомиссия представила 5 апреля, но его должны утвердить на следующий день.

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