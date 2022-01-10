Запуск "Северного потока-2" приближается: остановит ли Россия транзит газа через Украину

РФ будет выполнять транзит через ГТС Украины и в дальнейшем, даже если скандальный газопровод "Северный поток-2" введут в эксплуатацию. Как добавил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков, объемы потребления топлива постоянно растут, а без украинской системы надежность снабжения будет снижена. Стоит отметить, что действующий контракт с "Газпромом" по транзиту действует лишь до 2024-го.

По словам Плачкова, использование газотранспортной системы Украины требуется РФ как местный источник, заявил он в эфире канала "Украина 24". Об этом сообщает "Сегодня".

Специалист указал, что трубопровод "Северный поток-2" все же пройдет сертификацию и будет запущен рано или поздно. В Украине и России есть несколько мнений касательно того, смогут ли запустить "трубу".

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что сертификация спорного российского "Северного потока-2" может затянуться до лета. Также не исключается введение новых мер со стороны Штатов. Не исключается и вариант, при котором газопровод вообще могут не сертифицировать.

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"Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации. – Ред.), а именно, производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его на многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться", – сказал Панкин.

В этой ситуации большую роль могут отыграть именно новые ограничения со стороны США. "Да, после этого может быть там кувалда американская – почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку-2" не покупать?", – говорит замминистра.

Кстати, глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что спорный "Северный поток-2" может вообще не быть запущен. Однако если это все-таки случится, ситуация на газовом рынке Европы значительно осложнится, ведь снижать цену на топливо Кремль не намерен.

Поэтому президента РФ Владимира Путина поставили перед выбором: либо он принимает европейские правила, либо "трубу" не запустят. Витренко уточнил, что сам газопровод действительно достроят и даже могут пустить газ, чтобы убедиться, что он будет идти по трубе. Но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор и не утвердит Европейская комиссия.

Транзитный контракт Украины с "Газпромом" заканчивается в 2024 году. Но будет ли он продлен, до сих пор неизвестно. В Европе есть и своя позиция касательно остановки "трубы". В Германии и нескольких других странах заявили, что "Северный поток-2" "заморозят", если РФ нападет на наше государство.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов США поддержать законопроект S.3436, который может остановить "Северный поток-2". Документ рассмотрят в американском Сенате.