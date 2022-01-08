"Северный поток-2" могут остановить: в США проголосуют за санкции, которые попросил поддержать Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов США поддержать законопроект S.3436, который может остановить "Северный поток-2". Документ рассмотрят в американском Сенате.

Также президент поблагодарил сенаторов Теда Круза (автор законопроекта) и Чака Шумера за то, что они согласились поставить документ на голосование. "Благодарю Чака Шумера и Теда Круза за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2". Украина просит своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы", – написал Зеленский в своем микроблоге в twitter.

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Законопроект S.3436 внес республиканец Тед Круз. После этого они с Шумером вступили в переговоры. Представитель республиканцев пообещал перестать блокировать утверждение кандидатур на 32 правительственные должности.

Не позднее чем через 15 дней после вступления в силу новых санкций президент должен будет ввести санкции против:

любой компании или организации, которая имеет отношение к строительству и эксплуатации "Северного потока-2";

связанные с "Северным потоком-2" лица не смогут получать визы США. "Виза или другие въездные документы иностранца, указанные в подразделе, должны быть аннулированы, независимо от того, когда такая виза или другие въездные документы были выданы", – говорится в документе.

Также предусмотрено блокирование имущества на территории США тех компаний, которые имеют отношения к "Северному потоку-2". Такие нормы могут привести к тому, что ни одна международная компания не согласится принимать участие в новом газовом проекте. Это может остановить "Северный поток-2".

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" может лишить Украину 1,2 млрд долларов доходов в год. Это – практически половина дохода от транспортировки газа.

Кроме того, ЕС может оказаться в еще большей газовой зависимости от России. А Украина потеряет фактически единственный способ повлиять на страну-агрессора – транзит голубого топлива.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Германии раскритиковали санкции США против "Северного потока-2". Как заявил депутат фракции и член комитета Бундестага по международным делам Омид Нурипур, газопровод был и останется неправильным решением именно для ФРГ, а не для Штатов.