Полный запрет на российскую нефть введут в ближайшее время, – французский министр

Во Франции уверены, что Евросоюз примет решение о полном прекращении импорта российской нефти уже в ближайшие недели. Таким образом ЕС сможет прекратить поток валюты в Россию, объем которого – 700 млн долларов в день.

Об этом в эфире BFMTV сообщил министр экономики страны Бруно Ле Мер. Он подчеркнул: в текущее время консенсус в Евросоюзе по этому вопросу еще не достигнут, однако то, что решение будет принято, по его словам, сомнений вызывать не должно.

"Сегодня на столе – запрет на импорт нефти из России. Мы еще не там – еще есть сопротивление, есть обоснованное беспокойство. Но мы должны добиться успеха в объединении 27 государств-членов. И для меня это больше вопрос недель, чем месяцев", – сказал Ле Мер.

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При этом он подчеркнул: важность введения нефтяного эмбарго против России в том, что нефть является главным источник иностранной валюты для РФ. "Это 700 млн долларов финансовых ресурсов в день", – отметил французский министр.

В то же время он подчеркнул: запрет на импорт российского газа в ЕС пока не обсуждается. Причина – большая зависимость ряда стран от голубого топлива РФ.

"Президент [Макрон] несколько раз говорил, что санкции нужно ужесточить. Однако о газе [пока] речь не идет – потому что мы знаем: в таком случае у определенного количества европейских государств просто остановится вся их экономическая деятельность", – объяснил Ле Мэр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что власти США и Евросоюза ведут переговоры о шагах, которые блок мог бы предпринять для ограничения импорта нефти из России и сокращения доходов, которые страна-террорист получает от продаж. Обсуждаемые варианты включают запрет, предельную цену и механизм оплаты для удержания доходов, которые РФ получила с начала войны в Украине.