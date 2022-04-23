ЕС вместе со Штатами разрабатывает три варианта ограничений на российскую нефть: что о них известно

Власти США и Евросоюза ведут переговоры о шагах, которые блок мог бы предпринять для ограничения импорта нефти из России и сокращения доходов, которые страна-террорист получает от продаж. Обсуждаемые варианты включают запрет, предельную цену и механизм оплаты для удержания доходов, которые РФ получила с начала войны в Украине.

По словам одного из источников, цель переговоров – выяснить, как максимально сильно ударить по диктатору Владимиру Путину. Одна из опасений США заключается в том, что прямой запрет ЕС на российскую нефть может привести к резкому росту цен и дать Кремлю еще больше доходов, пишет Bloomberg со сслыокй на свои источники.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила 21 апреля, что полное эмбарго может сильно ударить по европейской экономике, не оказав ожидаемого влияния на Россию. Любое решение о том, какие меры в конечном итоге принять, остается за государствами-членами ЕС.

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До сих пор Россия выдерживала радикальные санкции, введенные США, их европейскими союзниками, а также другими демократическими странами. Тем не менее, экономика агрессора сильно пострадала, а на этой неделе Центробанк предупредил о глубоком и продолжительном спаде.

МВФ на этой неделе прогнозирует сокращение ВВП России на 8,5% в 2022 году. В настоящее время ЕС работает над своим шестым пакетом санкций, а также рассматривает другие потенциальные меры, которые могут ударить по российской нефтяной отрасли. Рассматриваются разные ограничения на некоторые нефтепродукты и налогообложение импорта.

Главный дипломат ЕС Хосеп Боррель заявил 22 апреля испанским СМИ, что ни одно из предложений еще не получило полной поддержки всех стран-членов ЕС. Санкции союза требуют единогласия, но ряд стран, включая Германию и Венгрию, сопротивлялись попыткам полностью запретить российскую нефть и газ.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома заявила, что администрация продолжает переговоры с европейскими союзниками о стратегиях снижения зависимости от российской энергетики. По словам нескольких источников, ЕС может начать выдвигать предложения для обсуждения государствами-членами уже на следующей неделе.

Один из людей сказал Bloomberg, что достичь консенсуса в отношении ограниченного запрета на сырую нефть будет проще, чем ограничить импорт топлива и других продуктов. ЕС платит России около 1 миллиарда евро в день за поставки энергоресурсов.

Ранее Йеллен заявила на слушаниях в Конгрессе, что эскроу-счет для доходов от продажи российской нефти и газа является идеей, которую "стоит изучить" в рамках усилий по ограничению доходов Москвы. Эстония выдвинула аналогичное предложение, предлагая странам ЕС удерживать и замораживать часть доходов России от энергоносителей на специальном счете до тех пор, пока Кремль не выведет свои войска из Украины.

Экспорт российской нефти в Европу осуществляется как в виде сырой нефти, которая перерабатывается на европейских нефтеперерабатывающих заводах для производства топлива, так и в виде готовых продуктов, наиболее важным из которых является дизтопливо. Поскольку нефтеперерабатывающие заводы в Германии, Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Словакии связаны с крупной системой трубопроводов, по которым идет нефть из России, перекрытие поставок сырой нефти для некоторых стран будет чрезвычайно сложным.

Польша уже предприняла шаги, чтобы отказаться от российской нефти, подписав еще в январе крупное соглашение о поставках с Саудовской Аравией. Но резкое прекращение поставок российской нефти может стать особенно проблематичным в значительной части Германии.

Как писал ранее OBOZREVATEL, поставки российской нефти на Запад увеличились в последние недели, поскольку формируется теневой рынок. Это делается для того, чтобы скрыть ее происхождение, что позволяет покупателям обеспечивать поставки без репутационных рисков, связанных с прямыми сделками с Россией.