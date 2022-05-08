Запад заплатил российским пропагандистам огромные деньги: в США назвали сумму

Попавшие под санкции США российские телеканалы в 2021 году заработали на рекламных контрактах с Западом более 300 млн долларов. Речь идет о Первом канале, "России-1" и НТВ.

Об этом рассказал CNN высокопоставленный американский чиновник. Он подчеркнул: новые санкции больше не позволят кремлевским пропагандистам "транслировать ложь и обман Путина".

"По словам чиновника, только в прошлом году они получили более 300 млн долларов дохода от рекламы из западных стран", – говорится в сообщении.

Оценивая же новые санкции в общем, он, отмечается, заметил: они являются продолжением "планомерного и методичного выведения России из мировой финансово-экономической системы". "Посыл в том, что у российской экономики не будет надежного убежища, если путинское вторжение продолжится", – резюмировал чиновник.

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Отметим: кроме телеканалов, США ввели санкции, в т.ч., и против российских банков. В частности, под ограничения попали:

руководства Сбербанка;

Газпромбанка;

Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур.

Помимо этого США также ограничат выдачу виз военным РФ и введут санкции против 2,6 тыс. россиян и белорусов. Санкции также коснутся экспортных ограничений. К ним относятся поставки промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров.

Под санкции попали и российская компания "Промтехнология", производящая винтовки и другое оружие, а также семь судоходных и одна морская буксировочная компании. Кроме того, Вашингтон приостанавливает разрешения на экспорт в РФ ряд ядерных материалов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что демократы намерены приложить все усилия для того, чтобы до конца мая принять новый законопроект, направленный на поддержку Украины. Он предполагает выделение 33 млрд долларов, 20 миллионов из которых предназначены для военной помощи.