Отключение от SWIFT новых банков и эмбарго на нефть и газ: каких санкций против РФ ждут от ЕС

Евросоюз должен усилить пятый санкционный пакет против России, поскольку заложенные в него сейчас ограничения не достаточно сильны. В частности, нужно отключить от SWIFT новые российские банки, а также наложить эмбарго на энергоносители РФ. Если же ЕС не сделает этого, Украина будет вынуждена публично заявить о "неадекватности ответа на ситуацию".

Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул: усиленный пакет мер должен включать:

отключение от SWIFT новых российских банков;

введение эмбарго на российскую нефть, газ и уголь;

закрытие портов ЕС для российских судов и товаров.

"Пятый пакет санкций каков он сейчас – это недостаточный ответ на преступления России. Я знаю, что сейчас есть в пакете. Если мы увидим, что его приняли в этом виде, то будем вынуждены публично дать объективную, беспристрастную оценку неадекватности ответа ЕС на ситуацию", – подчеркнул министр.

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В то же время, президент Европейского Совета Шарль Мишель уже анонсировал новые санкции против России. "ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для преследования в международных судах. Дальнейшие санкции и поддержка ЕС уже на подходе", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что немецкий министр финансов Кристиан Линднер, который уже прославился неоднозначным взглядом на войну в Украине, теперь высказался против запрета на российскую нефть и газ. Свою позицию он оправдывает беспокойством за благосостояние немцев.

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