Запад критически повышает ставки в борьбе с путинской Россией, – Климкин

Страны Запада существенно усиливают санкции против страны-террориста России и критически повышают ставки, чтобы нанести экономике РФ наибольший экономический удар. На Западе понимают, что глава Кремля Владимир Путин не должен победить в войне против Украины, но там еще не выработали общую стратегию перезагрузки РФ.

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Давление на Россию может приобрести новое качество. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

"Есть общее видение и общий консенсус, что Путину нельзя дать победить, поскольку его победа будет означать победу против Запада как такового и мира, где доминируют совершенно другие ценности. Победа Путина повлияла бы на историю всего века, а возможно, и больше, без всяких преувеличений", – подчеркнул дипломат.

По его оценкам, на Западе есть консенсус по поводу того, что давление на Россию необходимо существенно усиливать.

"У Запада точно есть понимание, что нужно поднимать ставки. Вы видите последние изменения – дальнейшее поднятие ставок по энергоносителям. Последние расчеты показывают, что Россия теряет 150-170 миллионов долларов ежедневно, а с 5 февраля, когда будет введено эмбарго еще и на нефтепродукты, Россия будет терять около 250 миллионов долларов каждый день", – напомнил он.

"Сейчас также рассматривается возможность введения санкций на аграрный сектор России, что также является абсолютно критическим. Это также было причиной длительной "наркотической" зависимости Запада от России. Есть фундаментальное повышение ставок по вооружениям, по энергетическому и атомному сектору. Будет повышение ставок и по технологическому сектору", – добавил Климкин.

Он отметил, что для большего эффекта от санкций необходимо также закрыть все "щели", через которые ряд стран может обходить введенные против России санкции.

"Если все это произойдет, безусловно, это будет новое качество давления на Россию", - убежден дипломат.

Полную версию интервью с Павлом Климкиным скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, Индия может присоединиться к введенному странами ЕС и G7 потолку цен на российскую нефть, если стоимость российского сырья превысит $60 за баррель. Еще один возможный вариант присоединения Индии к инициативе – введение западными странами вторичных санкций за несоблюдение ценового потолка.