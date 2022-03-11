Замороженные на счетах ЦБ РФ $415 млрд пойдут на восстановление Украины

Все замороженные активы Центрального банка России (ЦБ РФ) пойдут на возмещение ущерба Украине. Речь идет о $415 млрд.

Кабинет министров уже обсуждает с правительствами других стран механизм передачи этих средств Украине. Об этом заявил заявил первый замминистра экономики Украины Денис Кудин в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Кудина, этой суммы достаточно, чтобы "перекрыть прямые единовременные потери". Однако после капитуляции РФ также придется выплатит Украине репарации. Они бывают в двух формах: денежные и натуральные.

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Напомним, также страны "Большой семерки" готовят новые санкции против РФ. Их цель – сделать так, чтобы у президента РФ Владимира Путина не было денег на финансирование собственной армии.

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