Закручивают топливный кран РФ: страна ЕС запретила ввозить российский бензин в канистрах

Эстония запретила с 6 февраля ввоз на свою территорию российское топливо в канистрах. Делать это можно только в баке транспортного средства и только для завершения поездки.

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Об этом сообщили в правительстве страны. "Переходный период санкций, введенных Европейским Союзом в отношении нефтепродуктов из Российской Федерации, завершается 5 февраля, а их закупка и ввоз в Европейский союз запрещены с понедельника", – говорится в сообщении.

В эстонском правительстве отметили: на сегодняшний день примерно у 80% легковых автомобилей при первом пересечении границы РФ с Эстонией есть 10-литровая канистра с топливом – кроме стандартного заправленного топливного бака в машине. Однако исходя из правовых актов, житель ЕС может купить топливо в России только в случае, "если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС".

"Это обозначает, что пассажир вправе ввозить в Европейский союз топливо, которое находится в стандартном топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в нём же. В ЕС запрещается ввозить в канистре топливо, которое было куплено в России, поскольку такой ввоз не соответствует основной цели, т. е. завершению поездки", – объяснили там.

Кроме того, подчеркивается, запрет на ввоз товаров в канистрах во время въезда из России действует не только для Эстонии. Он также распространяется на:

Литву;

Латвию;

Финляндию.

Налог на российское топливо в баках автомобилей

В то же время в правительстве Эстонии отметили: при первом въезде в страну из РФ находящееся в стандартном топливном баке топливо не облагается налогом. А вот при всех последующих пересечениях границы в этом же календарном месяце, оно будет облагаться налогом.

"Нарушением считается сливание топлива из транспортного средства после пересечения границы и его передача за плату или бесплатно. Топливо разрешается сливать только в целях ремонта транспортного средства и если оно позже заливается обратно в бак", – объяснили в правительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 февраля в Европейском Союзе вступило в силу эмбарго на закупки российских нефтепродуктов. Кроме того, заработала предельная цена на дизтопливо и другие нефтепродукты.

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