За работу без оформления и серые зарплаты придется заплатить до 201 тыс. грн штрафа: в налоговой озвучили предупреждение

В Украине Государственная налоговая служба вместе с Госслужбой по вопросам труда вместе будут проверять работодателей. Цель: найти тех, кто платит зарплаты в конвертах, не оформляет нанятых сотрудников. За нарушения грозит штраф до 201 тыс. грн.

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"На начало 2022 года около 3 млн работников работали без оформления трудовых отношений. При выплате заработной платы хотя бы на уровне минимальной – это почти 100 млрд гривен налогов и сборов в год, которые могут быть направлены на защиту нашего государства", – пояснили в налоговой.

Ответственность за использование труда одного неоформленного работника может составлять до 201 тыс. гривен. А это больше суммы заработной платы работника на уровне минимальной (6700 грн) с уплатой всех налогов и сборов за 2 года работы.

"В условиях войны государство все свои возможности направлено на обеспечение обороноспособности страны, боеспособности Вооруженных сил Украины и социальную защиту наших граждан. Для этого необходима поддержка каждого гражданина посредством уплаченных налогов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", – отмечают в ведомстве.

Налоговая вместе с Госслужбой по вопросам занятости составляет список потенциальных нарушителей. Это работодатели в тех отраслях, где традиционно официально не оформляют сотрудников. В такую отрасль, например, входит торговля.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы в 2023-м также должны заплатить налоги на свою недвижимость. Речь идет о квартирах площадью от 60 "квадратов" и домах от 120 кв. м.

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