Южная Корея введет новые санкции против РФ

Правительство Южной Кореи приняло решение ввести дополнительные финансовые санкции против РФ. В частности, принято решение приостановить сделки с российским Центробанком из-за полномасштабного нападения РФ в Украину.

Об этом говорится на сайте правительства Южной Кореи. "Конкретные детали будут объявлены как можно скорее после рассмотрения и консультаций с соответствующими министерствами. Что касается сегодняшнего решения, корейское правительство планирует как можно скорее проинформировать США и другие связанные с ним страны", – говорится в сообщении.

Среди санкций: приостановка финансовых операций с 7 крупными российскими банками, настоятельная рекомендация приостановить торговлю российскими государственными облигациями, банковские SWIFT-сети и т. д.

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Напомним, пезидент США Джо Байден планирует ввести новый пакет санкций против России. На этот раз ограничения могут коснуться российских олигархов и их семей, кроме того, обсуждают и санкции против энергетического сектора РФ. Он остается главным источником валюты в страну-агрессор.

Об этом сообщают американские СМИ. Так, по данным агентства Bloomberg им могут запретить, в том числе, пересекать границу США. NBC News сообщает, что в США активно лоббируют также и нефтяное эмбарго против России. Это может стать самым масштабным из всех уже нанесенных по российской экономике ударов.