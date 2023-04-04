Юань заменит доллар? Что будет с американской валютой

Китайский юань не сможет заменить доллар – даже несмотря на статус третьей резервной валюты мира по версии МВФ. Более того, ему не по силам тягаться даже с евро.

Видео дня

Об этом на своем Telegram-канале "Орестократия" рассказал шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар. Так, по данным Международного валютного фонда, доля юаня в корзине резервных валют в 2022 году составила 2,69% (аналог в эквиваленте 298 млрд долларов). Тогда как:

доля доллара – 58,3% (6,4 трлн долларов);

евро – 20,47% (2,27 трлн долларов).

При этом, подчеркивается, Китай значительно зависит от США и ЕС. Ведь в структуре экспорта из КНР:

США и Евросоюз занимают 35,2%;

еще 9,3% – близкие партнеры США (Япония, Южная Корея).

"В то время как доля Московии – всего 2%. Ситуация из-за антироссийских санкций изменится, однако рынок мордора не сможет достичь показателей, например, Германии", – говорится в материале.

Главными же глобальными целями Китая, отмечается, видятся удержание своих рынков, а также отмена американских санкций. Достичь этого, подчеркивается, там, скорее всего, намерены за счет своих "красных" партнеров.

"Пекин готовит свои полные копии инструментов западной экономики скорее для того, чтобы помочь своим "красным" партнерам выстоять во время западных санкций. Персональный интерес Китая сегодня – удержать самые свои рынки, а также добиться отмены наложенных со стороны США санкций. Для этого и нужно кое-что подкачать мышцы агрессии, запустить на свою политическую орбиту Северную Корею, Московию, Ирак и т.д., а затем заявить о переговорах", – объясняет Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападение же Китая на Тайвань в настоящее время является маловероятным. Ведь в таком случае он познает всю "радость" санкций".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!