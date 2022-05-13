Япония запретила экспорт высоких технологий в Россию: список товаров

Япония расширила запреты на экспорт товаров в России в ответ на развязанную россиянами войну в Украине. В черный список добавили высокотехнологичное оборудование – в частности, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и микроскропы.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Соответствующее постановление японского Кабмина вступит в силу с 20 мая.

Правительство страны отметило, что эти санкции согласованы с международным партнерами. В список запрещенных к экспорту попали такие товары:

устройства, которые используют квантовые вычисления, а также запчасти к ним;

электронные, атомно-силовые и другие микроскопы, а также вспомогательные устройства;

Видео дня

катализаторы для нефтепереработки;

оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для этого порошки металлов и сплавов;

оборудование для производства органических светодиодов;

оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем;

вакуумные насосы и вакуумметры, в которых используются квантовые технологии;

охлаждающее оборудование, рассчитанное на экстремально низкие температуры, а также его компоненты;

оборудование для производства энергии с помощью возобновляемых источников;

устройства числового программного управления для станков;

фотодетекторы, в которых используются квантовые технологии;

проводящие и полупроводящие полимеры с автоэмиссионными свойствами.

Ранее Япония уже запретила экспорт в Россиию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, а также предметы роскоши. В список попали драгоценные камни, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса.

Более того, Япония официально отменила торговый статус России как страны "наибольшего содействия". Отмена торгового статуса касается пошлин на весь российский импорт, что позволяет Токио вводить более высокие пошлины на такие товары.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая в Японии вступил в силу новый пакет санкций в отношении России. Он предусматривает заморозку активов Сбербанка России и Альфа-банка. Также для всех японским физ- и юрлиц запрещаются новые инвестиции в РФ.