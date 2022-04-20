Япония отобрала у России торговый статус "страны наибольшего содействия": какими будут последствия

Япония официально отменила торговый статус России как страны "наибольшего содействия". Причина – развязанная ею война против Украины. Отмена торгового статуса касается пошлин на весь российский импорт, что позволяет Токио вводить более высокие пошлины на такие товары.

Об этом сообщает AP. Отмечается: решение было принято вместе с США и другими странами-членами "Большой Семерки".

"Лишение торгового статуса России является последним шагом Японии против Москвы и являлось частью перечня санкций, объявленных премьер-министром страны в прошлом месяце. Он также включал решение о высылке восьми российских дипломатов и торговых чиновников", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается: отмена торгового статуса не коснется ряда российских товаров. В частности:

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нефть;

сжиженный природный газ;

палладий (редкий металл).

Ранее Япония ввела санкции против России из-за ее вторжения в Украину. В частности:

заморозила активы сотен российских лиц и групп;

запретила новые инвестиции и торговлю, включая экспорт продуктов, которые могут быть использованы в военных целях;

ввела ограничения против 28 российских компаний и 398 представителей страны-агрессора.

"Принимая во внимание нынешнюю международную ситуацию вокруг Украины, Кабинет министров одобрил санкции против РФ, исходя из содержания мер, предпринятых крупными странами для содействия международным усилиям по достижению мира, направленным на решение этой проблемы", – говорится в сообщении японского Министерства иностранных дел.

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