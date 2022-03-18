Япония и Новая Зеландия ввели новые санкции против РФ: в списки попали Путин и Лавров

Япония приняла решение ввести новые санкции против РФ. Они разработали санкционный список, в который попали крупные российские политики и олигархи. На такой же шаг пошла и Новая Зеландия. Они ввели персональные санкции, в том числе, против президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом говорится в сообщении внешних политических ведомств Японии и Новые Зеландии. Первый пакет санкций Новой Зеландии в отношении России вступил в силу, ограничения вводятся против президента РФ Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу, сообщается на сайте новозеландского правительства.

В список санкций попали также глава МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ России Александр Бортников, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев , директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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Попавшим под санкции организациям запрещено перемещать в Новую Зеландию свои активы и "использовать новозеландскую финансовую систему для обхода санкций, которые могут быть внедрены в дальнейшем другими странами".

"Учитывая нынешнюю международную ситуацию вокруг Украины, крупные страны в настоящее время предпринимают шаги для поддержания международного мира и безопасности и содействия международным усилиям по достижению международного мира, направленным на решение этой проблемы. На основании содержания принятых мер Кабинет министров утвердил "Такие меры, как замораживание активов должностных лиц Российской Федерации" (18 марта, 4 года Рейва), и на основании этого, следующие в соответствии с Законом об иностранной валюте и внешней торговле, было принято решение о реализации мер", – говорится в сообщении Японии.

Напомним, Россия пытается договориться с Индией о торговле с помощью взаимообмена рубля и рупии. Это позволит обойти санкции, которые делают экспортные операции РФ невозможными.

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