Япония дала Украине отсрочку по выплате долгов: названы сроки

Украина договорилась с Японией об отсрочке платежей по кредитам. Речь идет о сумме приблизительно в 50 млн долл., выплата который перенесена на 2027–2031 годы.

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Это задолженность сразу по четырем кредитным соглашениям. Об этом заявило Министерство финансов Украины после встречи главы ведомства Сергея Марченко с послом Японии в Украине Кунинори Мацудой.

При этом отмечается, что предложение отсрочить выплаты последовало от самой Японии, а не от Украины. Таким образом японские власти реализовали "долговой" меморандум между Украиной и ее странами-кредиторами из "Большой семерки" (G7).

"Благодарен правительству Японии за понимание потребностей Украины и поддержку нашей финансовой системы. Отсрочка платежей по обслуживанию и погашению кредитов позволит снизить долговую нагрузку на госбюджет и направить средства на финансирование потребностей безопасности и обороны", – отметил Марченко.

В целом отсрочка долгов, согласованная с G7, будет действовать до конца 2023 года и позволит Украине сэкономить около 3,1 млрд долл. Предполагается, что это поможет Украине среди прочего увеличить социальные, медицинские и экономические расходы.

Как сообщал OBOZREVATEL, об отсрочке долга кредиторов просило не только украинское государство, но и госкорпорация "Нафтогаз". Держатели еврооблигаций "Нафтогаза" со сроком погашения в 2024 году согласились на перенесение выплат на 2 года, позволив ему таким образом заморозить выплаты по ним. По другому же выпуску – с погашением в 2026 году – добиться отсрочки компании не удалось.

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