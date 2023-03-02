"Вторая армия мира" мародерила в Украине спички и прокладки, потому что в РФ все очень подорожало, – Гетманцев

В России значительно увеличились цены на товары и услуги – по некоторым позициям подорожание составило более 100%. К примеру, стоимость поездки в Египет увеличилась на 159,7%, а в Турцию – на 118,6%.

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Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: несмотря на официальную инфляцию в 11,9%, "нашлось немало позиций, цены на которые выросли значительно большими темпами".

В частности, ксерокопирование документов подорожало на 48,1%, йод – на 55,2%. А кроме того:

спички – на 50,6%;

мыло туалетное – на 44,2%;

прокладки женские – на 43,5%;

дезодорант – на 38,8%;

маргарин – на 38,5%;

мыло хозяйственное – на 37,8%;

шампунь – на 36,9%;

зубная паста – на 36,6%.

"Становится понятным, почему дикари из "второй армии мира" мародерили это все в Украине. Они просто тянули домой "самое ценное" по их ощущению", – отметил нардеп.

Россиянам готовят повышение налогов

В то же время, правительство России готовиться повысить налоги в стране. Ожидается, что это произойдет уже в 2024 году.

Причины – огромные траты на войну и падение сырьевых доходов. Это, в частности, привело к тому, что уже в январе бюджет потратил на 1,8 трлн рублей (около 24 млрд долларов по актуальному курсу) больше, чем собрал в виде налоговых поступлений.

Кроме того, нефтегазовые доходы просели вдвое, сборы НДС – на 44%. А экспортные доходы от Федеральной таможенной службы – почти вчетверо, сообщают росСМИ.

"Россиянам посоветовали готовиться к повышению налогов из-за "дыры" в бюджете. Триллионные траты на войну в Украине и падение сырьевых доходов вынудят правительство России повысить налоги в 2024 году", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне тем временем резко сократили траты на покупку автомобилей: в 2022 году они снизились на 15%. Еще больше упали расходы на покупку новых авто – на 52%. При этом, что количество проданных новых автомобилей в РФ сократилось почти на 59%.

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