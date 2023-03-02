Россиянам повысят налоги из-за дыры в бюджете и триллионных трат на войну – росСМИ

Правительство России готовиться повысить налоги в стране. Ожидается, что это произойдет уже в 2024 году. Причины – огромные траты на войну и падение сырьевых доходов. Это, в частности, привело к тому, что уже в январе бюджет потратил на 1,8 трлн рублей (около 24 млрд долларов по актуальному курсу) больше, чем собрал в виде налоговых поступлений.

Видео дня

Кроме того, нефтегазовые доходы просели вдвое, сборы НДС – на 44%. А экспортные доходы от Федеральной таможенной службы – почти вчетверо, сообщают росСМИ.

"Россиянам посоветовали готовиться к повышению налогов из-за "дыры" в бюджете. Триллионные траты на войну в Украине и падение сырьевых доходов вынудят правительство России повысить налоги в 2024 году", – говорится в сообщении.

Подчеркивается: российский минфин верстал бюджет из расчета, что "Газпром" продолжит качать газ в Европу, а нефть будет стоить 70 долларов. Но при текущих ценах [на нефть] Urals – около 50 долларов за баррель – казна РФ:

"недоберет как минимум 2,5 трлн рублей" (более 33 млрд долларов по актуальному курсу);

ее дефицит "может оказаться больше 5 трлн" (более 66 млрд долларов).

Аналитики напоминают: чтобы привлечь дополнительные деньги в казну, правительство РФ объявило о разовом сборе с крупного бизнеса на 300 млрд рублей (около 4 млн долларов). Однако, подчеркивается, несмотря на то, что эти деньги помогут сделать ситуацию более управляемой, они "не спасут бюджет".

"Обещания не менять налоги истекают в 2024 году. Поэтому, скорее всего, в 2024 году мы услышим массу новых идей по реорганизации налоговой системы", – резюмируют авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне тем временем резко сократили траты на покупку автомобилей: в 2022 году они снизились на 15%. Еще больше упали расходы на покупку новых авто – на 52%. При этом, что количество проданных новых автомобилей в РФ сократилось почти на 59%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!